Chủ nhà hàng nổi tiếng ở Gia Lai bị bắt vì lừa đảo

Ngày 21/1, Công an tỉnh Gia Lai cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Đặng Thị Trinh (SN 1974, trú tại phường Hội Phú, Gia Lai) để điều tra về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo Công an tỉnh Gia Lai, Trinh là chủ nhà hàng V.M. nổi tiếng trên đường Nguyễn Viết Xuân, phường Hội Phú. Dưới vỏ bọc là người làm ăn có nhiều tài sản, Trinh tạo được lòng tin để vay mượn tiền của nhiều cá nhân.

Đặng Thị Trinh tại cơ quan công an (Ảnh: Công an tỉnh Gia Lai).

Giữa năm 2025, Trinh tham gia đầu tư chứng khoán qua mạng xã hội Facebook nhưng thua lỗ. Không còn khả năng tài chính để trả nợ, đối tượng nảy sinh ý định lừa đảo những người quen biết.

Trong tháng 6/2025, Trinh đưa ra thông tin gian dối cần tiền đáo hạn ngân hàng để vay tiền của nhiều người rồi chiếm đoạt hơn 3,5 tỷ đồng.

Sau nhiều lần đòi nợ bất thành, các bị hại đã làm đơn tố cáo. Cơ quan công an vào cuộc điều tra và bắt giữ Trinh để xử lý theo quy định pháp luật.

Công an tỉnh Gia Lai đã phát đi thông báo ai là bị hại của bị can Đặng Thị Trinh thì liên hệ với đơn vị tại 267A Trần Phú, phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai để cung cấp thông tin, tài liệu.