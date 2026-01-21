Truy nã nữ bị can trong đường dây lừa đảo của Mr Pips, Mr Hunter

Ngày 21/1, Công an TP Hà Nội cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định truy nã đối tượng Phan Thị Hoa (30 tuổi, ở phường Tân Tiến, tỉnh Bắc Ninh) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra, Hoa là một quản lý trong đường dây lừa đảo của Phó Đức Nam (tức Mr Pips), Lê Khắc Ngọ (tức Mr Hunter). Ngày 23/12/2025, Hoa bị khởi tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tuy nhiên, đối tượng đã bỏ trốn ra nước ngoài. Lệnh truy nã được Công an Hà Nội ban hành ngày 3/1.

Nếu phát hiện đối tượng ở đâu, người dân cần báo ngay cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội, cơ quan công an nơi gần nhất hoặc cung cấp thông tin qua trang Facebook Công an TP Hà Nội để giải quyết theo quy định pháp luật.

Phan Thị Hoa (Ảnh: Công an Hà Nội).

Trước đó, tháng 11/2025, Công an TP Hà Nội cũng đã bắt giữ được Mr Hunter Lê Khắc Ngọ, khi đối tượng cùng một số đồng phạm bỏ trốn tại Philippines. Trong khi đó, vợ của Ngọ - Ngô Thị Thêu (30 tuổi) - hồi giữa tháng 8/2025 cũng đã bị Bộ Công an dẫn giải từ Thái Lan về Việt Nam do có liên quan trong đường dây trên.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an TP Hà Nội, nhấn mạnh vụ án này là lần đầu tiên Việt Nam triệt phá "trọn vẹn" một ổ nhóm lừa đảo công nghệ cao xuyên biên giới, thu hồi hơn 5.000 tỷ đồng.

Hai đối tượng cầm đầu là Ngọ và Nam đã bị bắt giữ.

Công an Hà Nội cho biết từ năm 2021, Nam và Lê Khắc Ngọ liên kết với một đối tượng người Thổ Nhĩ Kỳ có văn phòng điều hành tại thành phố Phnom-penh, Campuchia.

Các đối tượng cùng nhau chỉ đạo 7 người khác tại Việt Nam thành lập nhiều công ty "ma" (đặt trụ sở tại TPHCM, TP Hà Nội và một số tỉnh thành khác), trong đó có một công ty tại TPHCM làm "bình phong" và có khoảng 44 văn phòng tại Việt Nam (24 văn phòng làm việc trên địa bàn Hà Nội, 20 văn phòng tại các tỉnh, thành khác).

Mặc dù công ty không đăng ký hoạt động về chứng khoán, tài chính nhưng vẫn tuyển dụng nhân viên để hoạt động trong lĩnh vực giao dịch ngoại hối, chứng khoán phái sinh.

Các đối tượng đã tạo lập, quản lý 5 trang mạng có giao diện tiếng Anh để người tham gia hiểu lầm là giao dịch trên các sàn quốc tế, có uy tín, tạo niềm tin cho các nhà đầu tư.

Công an Hà Nội cho biết, các trang mạng này về bản chất đều đã được lập trình, gắn với các tài khoản ngân hàng của các đối tượng quản lý; mỗi sàn giao dịch đều được kết nối với ứng dụng MetaTrader 4, MetaTrader 5 là nền tảng giao dịch ngoại hối, chứng khoán phổ biến trên thế giới hiện nay.

Để hoạt động, các đối tượng tuyển dụng và phân công, phân cấp quản lý nhân viên trong công ty thành nhiều bộ phận (gồm: kế toán, nhân sự, bộ phận IT, bộ phận kinh doanh và chăm sóc khách hàng...).

Các bộ phận trong công ty thực hiện các hoạt động độc lập, bổ trợ lẫn nhau, tiếp xúc với khách hàng thông qua các mạng xã hội như Zalo, Telegram... để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Thủ đoạn của các đối tượng là cung cấp thông tin sai sự thật để khách hàng tin tưởng, chuyển tiền vào tài khoản do các đối tượng chỉ định rồi chiếm đoạt.

Ban đầu, các đối tượng dùng các thủ đoạn để dụ dỗ khách hàng giao dịch nhiều lần với số lượng tiền thấp, có lãi và rút tiền được, sau đó sử dụng nhiều thủ đoạn khác nhau để hướng dẫn, thúc đẩy khách hàng nâng vốn giao dịch.

Khi khách hàng giao dịch thua lỗ, thậm chí thua hết tiền trong tài khoản, các đối tượng cung cấp các thông tin sai sự thật để khách hàng tiếp tục có niềm tin, chuyển thêm tiền để "gỡ". Đến khi khách hàng không còn khả năng về tài chính, các đối tượng chặn liên lạc, chiếm đoạt toàn bộ số tiền mà khách đã chuyển.

Ngày 25/10/2024, Công an Hà Nội đã phối hợp với các Cục nghiệp vụ Bộ Công an có liên quan, tổ chức lực lượng bắt giữ hàng chục đối tượng trong băng nhóm lừa đảo chiếm đoạt tài sản xuyên quốc gia này.