Ô tô đang chạy bất ngờ bị vỡ kính, lộ diện thủ phạm

Ngày 21/8, Công an xã Đại Lộc (thành phố Đà Nẵng) cho biết đã bắt giữ nhóm 3 đối tượng chuyên dùng ná cao su bắn bi sắt gây hư hại tài sản cho nhiều người dân trên địa bàn.

Trước đó, ngày 13/8, Công an xã Đại Lộc nhận được tin báo của anh Lê Văn Hoàng Dương (SN 2001, trú tại xã Nam Phước, thành phố Đà Nẵng) về việc rạng sáng cùng ngày, khi đang đi trên đường ĐT609 đoạn qua xã Đại Lộc, kính bên phải ô tô của anh bị nổ vỡ, kính chắn gió phía trước bị bể một điểm.

Nghi có người bắn vật lạ vào ô tô nên anh đến trình báo công an.

Nhóm đối tượng và tang vật tại cơ quan công an (Ảnh: Công an xã Đại Lộc).

Cùng thời điểm đó, Công an xã Đại Lộc cũng tiếp nhận đơn của ông Lê Đức (SN 1990, trú tại xã Đại Lộc) về việc tối 12/8, có 3 thanh niên (không rõ lai lịch) đi một xe máy chạy ngang qua bắn viên bi sắt vào quán của ông nhiều lần.

Các đối tượng còn mang theo hung khí (loại dao phóng lợn) chạy qua lại trước quán 2 lần, gây ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của quán.

Sau khi xác minh ban đầu, nhận thấy tính chất và mức độ nguy hiểm hành vi của các đối tượng gây ra là nghiêm trọng, lãnh đạo công an xã chỉ đạo tổ trinh sát tổ chức truy xét, rà soát các đối tượng trong diện nghi vấn.

Ô tô bị bể kính do các đối tượng bắn bi sắt (Ảnh: Công an xã Đại Lộc).

Qua xác minh, công an xác định nổi lên 3 đối tượng Đỗ Thành Kỳ (SN 2009), Phạm Hoàng Đạt (SN 2007) và Võ Quỳnh Lanh (SN 2002, cùng trú thôn Phú Mỹ, xã Đại Lộc). 3 thanh niên này đã được cơ quan công an mời lên làm việc.

Qua đấu tranh, các đối tượng khai nhận đã sử dụng ná cao su bắn bi sắt vào quán của ông Lê Đức và dùng dao phóng lợn đi qua lại trước quán của ông này nhiều lần.

Các đối tượng cũng thừa nhận gây ra vụ vỡ kính ô tô của anh Dương, thiệt hại ban đầu khoảng 7,5 triệu đồng.