Phát hiện nhiều nữ nhân viên massage đang bán dâm

Ngày 27/8, thông tin từ Công an tỉnh Đắk Lắk, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh đang hoàn tất hồ sơ để xử lý 2 cơ sở massage tại phường Buôn Ma Thuột có xảy ra hoạt động mại dâm.

Trước đó vào đêm ngày 17/8, lực lượng công an đã kiểm tra đột xuất cơ sở kinh doanh massage Thanh Hằng, số 54 Giải Phóng, phường Buôn Ma Thuột.

Cơ quan công an đột kích 2 cơ sở massage phát hiện nhiều cặp nam nữ đang mua, bán dâm (Ảnh: Công an tỉnh Đắk Lắk).

Tại đây, cơ quan chức năng bắt quả tang 4 cặp nam nữ đang có hành vi mua bán dâm tại các phòng VIP.

Qua làm việc, các gái bán dâm khai nhận là nhân viên phục vụ massage cho khách, khi khách có nhu cầu mua dâm, các nhân viên nữ trên sẽ bán dâm với giá 1-1,5 triệu đồng/lượt.

Bên cạnh đó, cơ quan công an đã kiểm tra cơ sở kinh doanh massage Yoko, tại tầng 10 khách sạn Dakruco, số 30 Nguyễn Chí Thanh, phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk.

Một nữ nhân viên massage bị bắt quả tang đang bán dâm cho khách (Ảnh: Công an tỉnh Đắk Lắk).

Thời điểm này, tại 2 phòng dịch vụ đang có hoạt động mua bán dâm. Các cô gái bán dâm khai nhận là nhân viên phục vụ massage cho khách nếu khách có nhu cầu sẽ bán dâm với giá từ 1 triệu đồng/lượt. Số tiền nhận được, các cô gái chia cho quản lý 500.000 đồng/lượt bán dâm.

Cơ quan chức năng xác định, cả 2 cơ sở massage đều có sự thỏa thuận, thống nhất giữa nhân viên quản lý, nhân viên bán vé dẫn khách và các nhân viên nữ massage.

Cơ quan công an đang tạm giữ 4 đối tượng có liên quan là quản lý, nhân viên bán vé của 2 cơ sở massage trên. Đồng thời, lập hồ sơ xử lý hành chính đối với 6 khách nam mua dâm, 6 gái bán dâm.

Được biết, cơ sở massage Thanh Hằng là địa điểm massage khá nổi tiếng tại phường Buôn Ma Thuột từ trước tới nay.