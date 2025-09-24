Bắt "tú bà" điều hành gái mại dâm phục vụ quán karaoke

Ngày 24/9, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Thị Kim Hồng (41 tuổi, trú tại phường Hòa Hiệp, tỉnh Đắk Lắk), để điều tra về hành vi môi giới mại dâm.

Trước đó, tối 20/9, một tổ công tác của Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk phối hợp Công an phường Hòa Hiệp, kiểm tra nhà Hồng và phát hiện có 14 nữ nhân viên chuyên phục vụ khách hát karaoke sinh sống tại đây.

Đối tượng Nguyễn Thị Kim Hồng bị tạm giữ (Ảnh: Công an tỉnh Đắk Lắk).

Các cô gái đến từ nhiều địa phương khác nhau, được Hồng cho ở tại nhà và điều đi làm phục vụ khách ở các quán karaoke.

Một số cô gái cho biết "tú bà" Hồng đã môi giới mại dâm với giá 1 triệu đồng/lượt và nếu qua đêm, giá sẽ tăng gấp đôi. Mỗi lượt bán dâm, các cô gái nộp cho Hồng 200.000-400.000 đồng.

Công an đang mở rộng điều tra để làm rõ hành vi của các đối tượng liên quan.