Nữ nhân viên công ty bảo hiểm chiếm đoạt tiền của khách hàng
(Dân trí) - Được giao nhiệm vụ thu phí bảo hiểm của khách hàng, nữ nhân viên của công ty bảo hiểm đã nhiều lần thu tiền nhưng không nộp lại mà chiếm đoạt để tiêu xài cá nhân.
Ngày 19/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đã khởi tố, bắt giam Nguyễn Thị Mỹ Khanh (39 tuổi, trú tại xã Ea Phê, Đắk Lắk) để điều tra về tội Tham ô tài sản.
Khanh từng là chuyên viên dịch vụ khách hàng của Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ PVI Sun Life.
Theo điều tra ban đầu, từ tháng 7/2016 đến tháng 4/2025, trong vai trò là chuyên viên dịch vụ khách hàng của công ty bảo hiểm, Khanh có nhiệm vụ thu phí bảo hiểm của khách hàng.
Tuy nhiên, Khanh đã thu tiền của khách nhưng nhiều lần không nộp vào công ty mà chiếm đoạt hơn 219 triệu đồng.
Tại cơ quan công an, Khanh khai nhận đã chiếm đoạt tiền để trả nợ và tiêu xài cá nhân.
Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đắk Lắk đang mở rộng điều tra vụ án để xử lý nghiêm minh theo đúng quy định của pháp luật.