Khởi tố nam nhân viên giao hàng chiếm đoạt tiền của công ty

Ngày 5/10, tin từ Công an phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk cho hay, đơn vị đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Minh Nhân (30 tuổi), trú tại xã Đắk Rơ Wa, tỉnh Quảng Ngãi, để điều tra về tội Tham ô tài sản.

Lê Minh Nhân là nhân viên hợp đồng của Công ty TNHH MTV Chuyển phát nhanh Thuận Phong - Chi nhánh Tây Nguyên.

Bị can Lê Minh Nhân thời điểm bị bắt giữ (Ảnh: Đức Nguyễn).

Theo kết quả điều tra ban đầu của công an, Nhân làm việc tại công ty chuyển phát nhanh từ tháng 11/2024 và được phân công nhiệm vụ tại điểm kinh doanh Cư Êbur, phường Buôn Ma Thuột.

Nhân có vai trò thay mặt công ty thực hiện giao hàng, thu hộ tiền cước, phí và các khoản phát sinh khác từ khách hàng rồi bàn giao lại cho công ty.

Lợi dụng chức vụ, nhiệm vụ được giao, Nhân đã chiếm đoạt hơn 67 triệu đồng từ 28 đơn hàng giao cho khách và không nộp về công ty theo quy định.