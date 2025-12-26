Bắt nữ giám đốc công ty nông sản bị tố chiếm đoạt hơn 166 tỷ đồng

Ngày 26/12, thông tin từ Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Đắk Lắk, đơn vị đã khởi tố bị can, bắt đối tượng Đoàn Uyên Thao (53 tuổi, trú tại phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra ban đầu, bà Thao là Giám đốc Công ty TNHH MTV Thương mại và Dịch vụ Hoàng Quyến, địa chỉ tại thôn 2, phường Buôn Ma Thuột.

Đối tượng Đoàn Uyên Thao thời điểm bị bắt giữ (Ảnh: Đức Nguyễn).

Từ năm 2020 đến năm 2024, bà Thao sử dụng tư cách pháp nhân của công ty để huy động nhận tiền gửi của người dân với mức lãi suất 0,6%-1,5%/tháng, bằng hình thức gửi không kỳ hạn và được rút linh hoạt theo nhu cầu.

Khi nhận tiền, bà Thao đều lập giấy biên nhận có đóng dấu đỏ của công ty. Nhận tiền, bà Thao "lấy của người trước trả cho người sau" và thời gian đầu đều thanh toán tiền lãi sòng phẳng.

Bước đầu, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Đắk Lắk làm rõ, vào năm 2024, mặc dù Công ty TNHH MTV Thương mại và Dịch vụ Hoàng Quyến đã mất năng lực tài chính, không có khả năng thanh toán nợ, có nguy cơ phá sản, tuy nhiên, bà Thao vẫn đưa thông tin gian dối việc gửi tiền sẽ có lãi suất nên có 5 người dân đã đến gửi hơn 2,3 tỷ đồng.

Toàn bộ số tiền này, bà Thao dùng để thanh toán tiền gốc và lãi cho những người gửi tiền trước đó.

Đến nay, cơ quan công an đã tiếp nhận đơn, làm việc với 249 cá nhân tố cáo bà Thao có hành vi chiếm đoạt tổng số tiền hơn 166 tỷ đồng thông qua hình thức vay tiền, sinh lãi.

Vụ việc đang được mở rộng, điều tra.