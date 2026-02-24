Nữ giám đốc bị khởi tố vì mua bán trái phép hóa đơn

Ngày 24/2, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đắk Lắk, đơn vị đã khởi tố Châu Thị Mộng Thi, Giám đốc Công ty TNHH Long Phú Kim (trụ sở tại phường Tuy Hòa) để điều tra về tội Mua bán trái phép hóa đơn.

Theo điều tra, Công ty TNHH Long Phú Kim hoạt động trong lĩnh vực buôn bán máy móc, thiết bị công trình điện. Trong quá trình điều hành doanh nghiệp, để giảm số tiền thuế phải nộp, Thi đã nảy sinh ý định mua hóa đơn giá trị gia tăng khống để làm khống chi phí đầu vào.

Đối tượng Châu Thị Mộng Thi bị khởi tố (Ảnh: Công an tỉnh Đắk Lắk).

Châu Thị Mộng Thi đã móc nối với các đối tượng ở nhiều tỉnh, thành để mua trái phép hóa đơn.

Trong giai đoạn 2021-2025, Thi được xác định đã mua 564 hóa đơn giá trị gia tăng, với tổng giá trị trước thuế hơn 1,5 tỷ đồng.

Khám xét nơi ở và nơi làm việc của bị can, cơ quan công an đã thu giữ nhiều vật chứng quan trọng như máy tính xách tay chứa dữ liệu kế toán, USB chữ ký số cùng nhiều tang vật có liên quan.