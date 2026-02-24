Người phụ nữ 35 tuổi bị bạn trai đâm trọng thương vì muốn chia tay

Ngày 24/2, thông tin từ Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đắk Lắk, đơn vị đã tạm giữ hình sự đối với Phạm Bách Hùng (52 tuổi, trú tại thành phố Hải Phòng) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Khoảng 17h30 ngày 21/2 (mùng 5 Tết), Hùng lái xe máy đến nhà chị L.T.M. (35 tuổi, trú tại xã Hòa Thịnh) để nói chuyện vì trước đó chị M. đề nghị chấm dứt quan hệ tình cảm.

Đối tượng Phạm Bách Hùng tại cơ quan công an (Ảnh: Công an tỉnh Đắk Lắk).

Quá trình trao đổi, đôi bên xảy ra cãi vã. Hùng rút dao đâm vào ngực, cổ chị M. khiến nạn nhân bị thương nặng. Sau đó chị M. được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Phú Yên.

Tiếp nhận tin báo, Công an tỉnh Đắk Lắk phối hợp các cơ quan liên quan khám nghiệm hiện trường, thu thập chứng cứ.

Tại cơ quan công an, Hùng thừa nhận hành vi phạm tội do mâu thuẫn từ việc bạn gái đòi chia tay.