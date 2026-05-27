"Nổ" quen lãnh đạo trung ương, lừa 19 tỷ đồng tiền chạy án

Ngày 27/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định bắt tạm giam Nguyễn Phước Tiền và Lê Ngọc Đức (cùng 34 tuổi, ngụ tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo thông tin từ cơ quan công an, Nguyễn Phước Tiền từng có tiền án về tội Trộm cắp tài sản vào năm 2018 và Lê Ngọc Đức cũng từng thụ án vì Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ. Sau khi mãn hạn tù, cả hai vẫn duy trì liên lạc.

Vào đầu năm 2026, khi Thái Bình Dương (27 tuổi, trú tại xã Khánh Bình, tỉnh An Giang) bị Công an tỉnh Sơn La khởi tố và bắt tạm giam về tội Tổ chức đánh bạc, bà Nguyễn Thị Cúc, mẹ của Dương, đã tìm đến Lê Ngọc Đức để nhờ giúp đỡ.

Nắm bắt được tâm lý lo lắng của gia đình nạn nhân, Đức đã liên hệ với Tiền để bàn bạc, dàn dựng kịch bản nhằm chiếm đoạt tài sản.

Lê Ngọc Đức (bên trái) và Nguyễn Phước Tiền (Ảnh: Công an cung cấp).

Trong các lần gặp gỡ tại nhà bà Cúc, Nguyễn Phước Tiền "nổ" mình có mối quan hệ sâu rộng với các lãnh đạo cấp Trung ương. Tiền hứa hẹn chắc chắn sẽ lo liệu để Dương thoát hoàn toàn án tù.

Từ tháng 2 đến tháng 4 năm nay, gia đình bà Cúc đã nhiều lần đưa cho Tiền và Đức tổng số tiền khoảng 19 tỷ đồng. Sau mỗi lần nhận tiền, Tiền lại chia cho Đức một phần tiền công theo thỏa thuận.

Hiện vụ án đang được Công an tỉnh An Giang mở rộng điều tra để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Để phục vụ công tác làm rõ hành vi phạm tội, cơ quan chức năng cũng phát đi thông báo đề nghị những ai là bị hại hoặc có thông tin liên quan đến 2 đối tượng Nguyễn Phước Tiền và Lê Ngọc Đức cần sớm liên hệ với Công an tỉnh An Giang để phối hợp giải quyết.