"Nữ quái" lừa chạy án chiếm đoạt hơn nửa tỷ đồng

Ngày 18/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình (Văn phòng Cơ quan CSĐT) cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Thị Yến Ngọc (SN 1991, trú phố Thanh Xuân, phường Hoa Lư, Ninh Bình), để điều tra tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo tài liệu điều tra, đầu năm nay, Lê Thị Yến Ngọc quen biết một người phụ nữ trú xã Phú Long (Ninh Bình) và biết chị này có chồng đang bị bắt tạm giam chờ xét xử. Ngọc đã đưa ra thông tin gian dối rằng bản thân có nhiều mối quan hệ, có thể xin giảm nhẹ hình phạt cho chồng người phụ nữ này.

Tin tưởng lời hứa hẹn của Ngọc, người phụ nữ trên đã nhiều lần chuyển cho Ngọc tổng số tiền 650 triệu đồng để nhờ "chạy án".

Sau khi nhận tiền, Ngọc không thực hiện như cam kết mà sử dụng toàn bộ số tiền vào mục đích cá nhân.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đang điều tra, xử lý vụ án theo quy định.