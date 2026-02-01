Ninh Bình hoàn thành bố trí điều tra viên tại 100% công an cấp xã

Thực hiện Nghị quyết của Quốc hội; chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Công an về việc bố trí điều tra viên cao cấp, trung cấp tại các đơn vị Công an cấp xã, tháng 8/2025, Đảng ủy Công an tỉnh Ninh Bình đã ban hành nghị quyết, Giám đốc Công an tỉnh có kế hoạch triển khai chỉ đạo nêu trên.

Lễ công bố điều tra viên tại một số đơn vị công an cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình (Ảnh: Công an Ninh Bình).

Trong đó, Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình đặc biệt quan tâm chỉ đạo tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao toàn diện các mặt công tác tổ chức cán bộ, chú trọng nhiệm vụ nâng cao năng lực đấu tranh phòng, chống tội phạm của công an cấp xã, tạo nguồn bổ nhiệm, nâng cao năng lực của điều tra viên bố trí ở các cấp công an.

Xác định đây là nhiệm vụ quan trọng, đột phá nhằm tăng cường khả năng tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm, cũng như xử lý ban đầu các vụ việc xảy ra tại cơ sở. Từ khi hoạt động theo tổ chức bộ máy mới, công an cấp xã ở Ninh Bình đã tiếp nhận trên 800 nguồn tin về tội phạm; điều tra viên ở công an cấp xã đã thụ lý điều tra trên 450 vụ, gần 700 bị can theo đúng quy trình, quy định của pháp luật.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an về việc yêu cầu công an các địa phương phải hoàn thành việc bố trí điều tra viên cao cấp, trung cấp là trưởng, phó trưởng công an cấp xã trước ngày 31/1, Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình đã nhanh chóng chỉ đạo các đơn vị có liên quan gấp rút rà soát, đánh giá tình hình, xây dựng phương án, để xem xét, quyết định.

Kết quả, đến ngày 30/1, 54 đơn vị công an xã, phường trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đồng loạt tổ chức lễ công bố quyết định của Giám đốc Công an tỉnh về công tác cán bộ.

Lãnh đạo chính quyền địa phương chúc mừng các cán bộ công an được bổ nhiệm (Ảnh: Công an Ninh Bình).

Theo đó, Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình đã quyết định điều động 58 lãnh đạo, chỉ huy công an cấp đội, công an cấp xã để bảo đảm 100% các đơn vị công an cấp xã có trưởng hoặc phó trưởng công an cấp xã phụ trách công tác phòng, chống tội phạm là điều tra viên trung cấp, cao cấp.

Đồng thời, Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình cũng quyết định bổ nhiệm, nâng ngạch chức danh điều tra viên trung cấp đối với 33 cán bộ đảm bảo điều kiện tiêu chuẩn. Đến nay, Công an tỉnh Ninh Bình đã có 141 trưởng, phó trưởng công an cấp xã là điều tra viên trung cấp tại 129/129 đơn vị.