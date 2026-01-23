Khởi tố thanh niên say rượu vượt rào vào trụ sở công an xã hò hét

Ngày 23/1, Công an xã Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình cho biết, đơn vị đã bắt tạm giam Đinh Tất Đạt (SN 1997, trú thôn Tiến Yết, xã Gia Viễn) để điều tra tội Gây rối trật tự công cộng.

Công an bắt giữ đối tượng Đinh Tất Đạt về tội Gây rối trật tự công cộng (Ảnh: Công an Gia Viễn)

Theo hồ sơ điều tra, khoảng 2h ngày 20/1, Đinh Tất Đạt uống rượu say đã vượt tường rào vào trụ sở Công an xã Gia Viễn hò hét, gây rối, gây bức xúc trong đơn vị và nhân dân trên địa bàn.

Sau khi củng cố tài liệu, chứng cứ và được Viện kiểm sát nhân dân phê chuẩn, Công an xã Gia Viễn đã bắt tạm giam Đinh Tất Đạt.