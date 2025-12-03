Trưởng công an xã có thêm quyền kiểm tra về môi trường, tài nguyên

Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của pháp lệnh Cảnh sát môi trường vừa được Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua tại phiên họp thứ 52, sáng 3/12.

Pháp lệnh đã sửa đổi, bổ sung quy định về chủ thể thực hiện thẩm quyền tiến hành các hoạt động kiểm tra việc chấp hành pháp luật của cơ quan, tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật; đồng thời bổ sung quy định kiểm tra phương tiện, đồ vật, địa điểm khi trực tiếp phát hiện có dấu hiệu tội phạm, vi phạm hành chính hoặc khi có tố giác, tin báo về tội phạm, vi phạm hành chính.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của pháp lệnh Cảnh sát môi trường (Ảnh: Hồng Phong).

Pháp lệnh vừa được thông qua đã bổ sung trưởng công an xã, phường, đặc khu, đồn công an có thẩm quyền kiểm tra việc chấp hành pháp luật về môi trường, tài nguyên, an toàn thực phẩm.

Theo tờ trình của Chính phủ, việc giao thẩm quyền trên cho công an cấp xã, đồn công an nhằm bảo đảm chủ thể, lực lượng đảm nhiệm chức năng, nhiệm vụ phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật về môi trường, tài nguyên, an toàn thực phẩm khi không còn công an cấp huyện.

Chính phủ cũng lập luận việc giao thẩm quyền này nhằm đảm bảo việc phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật về môi trường, tài nguyên, an toàn thực phẩm ngay từ sớm, từ địa bàn cơ sở.

Trình bày báo cáo thẩm tra dự thảo pháp lệnh, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại Lê Tấn Tới cho biết cơ quan thẩm tra nhất trí với phạm vi sửa đổi, bổ sung của dự thảo Pháp lệnh.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cũng cho rằng việc sửa đổi pháp lệnh là rất cấp thiết, cấp bách, nhằm đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường trong bối cảnh tình hình vi phạm đang diễn biến phức tạp, tinh vi, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của nhân dân, phát triển bền vững.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại phiên họp (Ảnh: Hồng Phong).

Theo Chủ tịch Quốc hội, bộ máy của lực lượng này cần đồng bộ hóa với mô hình mới, trong đó chuyển giao thẩm quyền từ cấp huyện về cấp xã, để công an cấp xã tập trung tuần tra ở địa phương, giảm khoảng trống và tăng hiệu quả xử lý vi phạm nhỏ lẻ ở địa phương.

Cùng với đó, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh cần tăng cường phòng ngừa cũng như vai trò của cộng đồng trong bảo vệ môi trường. "Dù có bao nhiêu cảnh sát môi trường nhưng phòng ngừa, ý thức của người dân không cao thì không thể làm được", Chủ tịch Quốc hội nêu quan điểm.

Chủ tịch Quốc hội gợi mở hàng tháng, hàng quý, cảnh sát môi trường cần xuống với địa bàn, cơ sở để đẩy mạnh công tác tuyên truyền.