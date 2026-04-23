Nhóm thanh, thiếu niên mang dao phóng lợn, súng bắn hạt nở đi "cháy phố"

Ngày 23/4, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 7 đối tượng về tội Gây rối trật tự công cộng.

Các đối tượng bị khởi tố gồm: Ngô Văn Dương (SN 2007), Ngô Văn Cường (SN 2007), Nguyễn Văn Lộc (SN 2009), Bùi Ngọc Pháp (SN 2009) và Phan Phước Đức (SN 2008) cùng trú tại phường Liên Chiểu, Đà Nẵng; Trần Duy Minh (SN 2008) và Phạm Văn An (SN 2009) cùng trú tại phường Hải Vân, Đà Nẵng.

Liên quan đến vụ việc, Phòng Cảnh sát hình sự cũng đề xuất áp dụng biện pháp giáo dục tại địa phương đối với M.V.X.H. (SN 2010) và N.Q.H. (SN 2011), cùng trú tại phường Hòa Khánh, Đà Nẵng.

Nhóm đối tượng bị khởi tố (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện clip ghi lại cảnh một nhóm thanh thiếu niên đi trên nhiều xe máy mang theo hung khí, la lối, khiêu khích trên đường Nguyễn Cảnh Chân (phường Liên Chiểu).

Tiếp nhận thông tin, Phòng Cảnh sát hình sự khẩn trương xác minh, truy xét các đối tượng liên quan.

Kết quả điều tra xác định, rạng sáng 10/4, tại nhiều tuyến đường thuộc phường Liên Chiểu, nhóm đối tượng trên đi xe máy mang theo súng bắn hạt nở, bình xịt hơi cay, kiếm, tuýp sắt… truy tìm, đuổi đánh nhau do mâu thuẫn cá nhân.

Các thanh, thiếu niên này chuẩn bị thêm nhiều hung khí nguy hiểm như dao phóng lợn, ba chĩa, kiếm... truy đuổi nhau qua nhiều tuyến đường, gây mất an ninh, trật tự, tiềm ẩn nguy cơ đặc biệt nghiêm trọng cho xã hội.

Công an đã thu giữ 2 cây kiếm kim loại, một bình xịt hơi cay, một cây ba chĩa, một dao phóng lợn, 2 khẩu súng bắn đạn hạt nở và 3 xe máy.