Công an truy xét nhóm "cháy phố", kêu gọi phụ huynh vận động con ra đầu thú

Chiều 22/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Trị đã khởi tố vụ án Gây rối trật tự công cộng xảy ra trên địa bàn phường Đông Hà và Nam Đông Hà, Quảng Trị.

Trước đó, Công an tỉnh Quảng Trị tiếp nhận tin báo một nhóm thanh thiếu niên tụ tập, điều khiển xe máy tốc độ cao tại khu vực Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Quảng Trị cơ sở 2 (số 1A, đường Hùng Vương, phường Nam Đông Hà).

Một số thanh thiếu niên liên quan đến vụ việc (Ảnh: Trần Khôi).

Các đối tượng nêu trên mang theo hung khí và liên tục rượt đuổi nhau, phóng nhanh, lạng lách, đánh võng, hò hét gây náo loạn trên tuyến đường Hùng Vương hướng về chợ Đông Hà, phường Đông Hà.

Bước đầu công an đã xác định được một số đối tượng liên quan, triệu tập đến cơ quan cảnh sát điều tra để làm rõ thông tin vụ việc.

Hung khí nhóm thanh niên mang theo trong vụ gây rối trật tự công cộng (Ảnh: Trần Khôi).

Song song với việc truy xét các đối tượng, Công an tỉnh Quảng Trị đề nghị phụ huynh gia đình có con em tham gia vụ việc gây rối trật tự công cộng tại phường Đông Hà và Nam Đông Hà vận động các em đến đầu thú.

Cơ quan công an cũng khuyến cáo phụ huynh tăng cường quản lý, giáo dục con em, không để thanh thiếu niên ra đường quá khuya hoặc tụ tập bạn bè có biểu hiện bất hảo.