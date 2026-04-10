Gây náo loạn đường phố giữa đêm khuya, 10 thanh thiếu niên bị khởi tố

Ngày 10/4, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng đã khởi tố 10 đối tượng (gồm 4 nữ, 6 nam) để điều tra về tội Gây rối trật tự công cộng.

Trong đó, 5 đối tượng đủ 18 tuổi trở lên bị bắt tạm giam, 5 đối tượng còn lại chưa đủ 18 tuổi bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú và tạm hoãn xuất cảnh theo quy định.

5 trong số 10 đối tượng bị khởi tố, bắt tạm giam (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Đây là kết quả điều tra mở rộng vụ án Gây rối trật tự công cộng xảy ra rạng sáng ngày 29/3 trên đường 2/9, phường Hòa Cường.

Trước đó, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng phát hiện trên mạng xã hội đăng clip, hình ảnh nhóm thanh thiếu niên có hành vi tụ tập, mang hung khí, đi xe máy tốc độ cao, rú ga, nẹt pô, truy đuổi nhau gây mất an ninh, trật tự.

Sau khi điều tra, ngày 3/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Đà Nẵng đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam 9 bị can.

Tiếp tục điều tra mở rộng, công an xác định có một số đối tượng nữ nhiều lần tụ tập, rượt đuổi nhau trên đường 2/9 do mâu thuẫn từ trước.

Khoảng 1h ngày 29/3, nhóm đối tượng nữ gồm Võ Thị Kim Ngân (SN 2009, trú tại Đà Nẵng), Phạm Thị Thảo Vy (SN 2004, trú tại tỉnh Quảng Ngãi) cùng một số đối tượng truy đuổi 2 thiếu nữ đi xe máy khác để đánh nhau.

Đến khoảng 2h cùng ngày, sau khi tiếp tục bị khiêu khích, Ngân rủ thêm một đối tượng tên Nguyễn Thị Như Ý (chưa rõ lai lịch) cùng Nguyễn Trần Cẩm Vân (SN 2009, trú tại Đà Nẵng) tham gia, sau đó mượn bình xịt hơi cay của Phạm Thị Vân Lan (SN 2009, trú tại Đà Nẵng).

Khoảng 3h, cả nhóm kéo đến một quán trên đường 2/9 xông vào tìm đối phương, lớn tiếng cãi vã, thách thức, gây náo loạn khu vực đông người. Tại đây, Vân đã dùng bình xịt hơi cay xịt vào mặt một đối tượng nữ đang cầm dao, các đối tượng còn lại đứng xung quanh cổ vũ, khiến tình hình càng thêm hỗn loạn.

Thời điểm xảy ra vụ việc có khoảng 200 người tập trung, nhiều người quay phim, chụp hình; clip sau đó lan truyền trên mạng xã hội, thu hút hàng trăm nghìn lượt xem, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự.

Tang vật các đối tượng giao nộp gồm nhiều xe máy liên quan cùng một bình xịt hơi cay.

Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng đang tiếp tục truy xét các đối tượng có liên quan và củng cố hồ sơ xử lý theo quy định.