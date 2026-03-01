Nam sinh lớp 8 theo đàn anh đi “cháy phố” lúc rạng sáng

Ngày 28/2, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Nghệ An cho biết đơn vị đã phối hợp Tổ công tác đặc biệt 373, Trung tâm thông tin chỉ huy Công an tỉnh Nghệ An và công an các phường: Trường Vinh, Thành Vinh (Nghệ An) đấu tranh làm rõ nhóm thanh, thiếu niên có hành vi lạng lách, đánh võng, gây rối trật tự công cộng.

Trước đó rạng sáng 22/2, nhóm 18 thanh thiếu niên trú tại các xã thuộc tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh điều khiển 9 xe mô tô đã được “độ” bô, di chuyển trên các tuyến đường của thành phố Vinh (cũ), tỉnh Nghệ An với tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, vượt đèn đỏ, hò hét, kích động đuổi đánh nhau.

Phòng Cảnh sát Hình sự đang tạm giữ 9 thanh niên có hành vi gây rối trật tự công cộng (Ảnh: Vương Linh).

Quá trình di chuyển, cả nhóm không đội mũ bảo hiểm, mang theo hung khí, sử dụng vỏ chai bia ném vào nhóm thanh niên khác, gây cản trở, nguy hiểm đối với người tham gia giao thông. Nhóm này còn quay clip các cuộc “cháy phố” đăng tải trên trang mạng xã hội để lấy tiếng.

Theo công an, các đối tượng này đều rất trẻ, chủ yếu sinh từ năm 2007 đến 2010. Cá biệt có trường hợp sinh năm 2012, đang học lớp 8 tại một trường THCS trên địa bàn phường Vinh Lộc, tỉnh Nghệ An.

Liên quan đến vụ việc, Phòng Cảnh sát Hình sự đang tạm giữ hình sự 9 đối tượng, đồng thời bàn giao 9 thanh thiếu niên còn lại cho gia đình quản lý, giáo dục.