Hai nhóm thanh niên dùng hung khí đánh nhau gây náo loạn đường phố

Ngày 25/12, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Đà Nẵng, đã ra quyết định khởi tố 7 bị can về các tội Gây rối trật tự công cộng và Cố ý gây thương tích. Trong số này, 4 đối tượng bị bắt tạm giam, 3 đối tượng còn lại bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.

Bốn đối tượng bị bắt tạm giam gồm: Nguyễn Đức Dũng, Lê Tấn Phước, Phạm Minh Đức, Nguyễn Quốc Trung (16-19 tuổi, cùng trú tại phường Sơn Trà, Đà Nẵng).

Ba đối tượng bị cấm đi khỏi nơi cư trú là Hồ Đại Phi, Bùi Duy Gia Huy và Trần Viết Nhật Phong, đều trú tại Đà Nẵng.

Bốn trong số 7 đối tượng gây rối trật tự công cộng bị bắt tạm giam (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Theo kết quả điều tra ban đầu, vụ việc bắt nguồn từ mâu thuẫn giữa nhóm của Nguyễn Đức Dũng và nhóm Nguyễn Thanh Huy (19 tuổi, trú tại phường Hòa Xuân, Đà Nẵng).

Khoảng 23h ngày 27/7, để giải quyết mâu thuẫn, nhóm của Dũng đã điều khiển xe máy đuổi theo nhóm của Huy với tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, gây náo loạn trên nhiều tuyến đường.

Khi đến khu vực đường Đặng Nhữ Lâm, phường Sơn Trà, 2 nhóm đã dùng hung khí lao vào đánh nhau, gây mất an ninh trật tự, khiến người dân hoang mang, bất bình.

Không dừng lại ở đó, trong quá trình truy đuổi và ẩu đả, các đối tượng trong nhóm của Dũng còn gây thương tích cho 2 người khác, với tỷ lệ thương tật được xác định là 12%.