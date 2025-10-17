Cựu cán bộ xã lập khống hồ sơ đất, chuyển nhượng chiếm đoạt tiền tỷ

Ngày 17/10, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, Cơ quan CSĐT của đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Ngọc Doanh (SN 1987, trú tại xã Rạng Đông), để điều tra về tội Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản.

Đối tượng Trần Ngọc Doanh bị bắt giữ để điều tra tội Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản (Ảnh: Công an cung cấp).

Quá trình điều tra, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Ninh Bình đã có đủ tài liệu, căn cứ xác định, trong khoảng thời gian từ cuối năm 2022 đến đầu năm 2023, Trần Ngọc Doanh là công chức địa chính - nông nghiệp - xây dựng và môi trường xã Phúc Thắng, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định (cũ).

Lạm dụng chức vụ, quyền hạn được giao, Doanh tự mình thiết lập khống Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất (thửa đất số 189, tờ bản đồ số 06, diện tích 80m2 tại xã Rạng Đông, tỉnh Ninh Bình), sau đó làm thủ tục đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mới, Doanh mang đi chuyển nhượng cho người khác, chiếm đoạt số tiền 2,65 tỷ đồng của người bị hại.

Vụ án đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Bình điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.