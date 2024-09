Bắt nhóm thanh niên đi xe máy "bốc đầu", khoe chiến tích trên mạng

Sáng 29/9, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết Cơ quan CSĐT Công an thành phố Việt Trì vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can 5 đối tượng về tội Gây rối trật tự công cộng.

Các đối tượng tại cơ quan công an (Ảnh: Công an cung cấp).

Qua phản ánh của người dân, công an phát hiện trên đường đê Sông Lô (phường Dữu Lâu, xã Trưng Vương và xã Sông Lô - thành phố Việt Trì) có một nhóm thanh thiếu niên thường xuyên tụ tập điều khiển xe máy che biển số, đánh võng, "bốc đầu".

Quá trình điều tra, công an đã xác định nhóm đối tượng gồm Nguyễn Huy Hoàng (19 tuổi, trú ở huyện Thanh Oai, Hà Nội), Đinh Trường Vũ (19 tuổi), Dương Việt Hoàn (18 tuổi), Nguyễn M.H. (15 tuổi), Phạm T.A. (16 tuổi) và Nguyễn Tiến Quang (17 tuổi, đều trú ở thành phố Việt Trì) không đội mũ bảo hiểm, điều khiển 4 xe mô tô đến khu vực đường đê Sông Lô.

Tại đây, Hoàng và Hoàn điều khiển 2 xe máy chở theo Hưng và Vũ thực hiện các hành vi bốc đầu, lạng lách, đánh võng nhiều lượt trên đoạn đường dài khoảng 3km từ cầu Vĩnh Phú đến chùa Quế Lâm.

Nguyễn M.H. và Quang điều khiển xe máy chở theo Phạm T.A. đi phía sau dùng điện thoại quay video với mục đích chia sẻ cho nhau, rồi đăng tải lên mạng xã hội "khoe chiến tích".

Theo công an, các đối tượng trong nhóm đều là thanh thiếu niên hư thuộc diện quản lý của công an phường, xã trên địa bàn Việt Trì.

Nhóm thanh niên quay video clip đi xe máy bốc đầu rồi đưa lên mạng "khoe chiến tích" (Ảnh: Công an cung cấp).

Các đối tượng khai nhận hành vi phạm tội và tự giác xóa bỏ các video, bài viết có nội dung xấu, độc trên mạng xã hội.

Cơ quan CSĐT đã khởi tố 5 đối tượng, gồm: Nguyễn Huy Hoàng, Nguyễn Gia Hưng, Đinh Việt Hoàn, Đinh Trường Vũ và Nguyễn Tiến Quang.

Riêng Nguyễn M.H. và Phạm T.A. chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự nên công an đang củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.