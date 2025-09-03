Bắt hai kẻ giả danh cảnh sát mang còng số 8 đi cướp tài sản ở Hải Phòng

Phòng Cảnh sát hình sự Công an Hải Phòng phối hợp với Công an phường An Dương (Hải Phòng) vừa bắt giữ hai đối tượng giả danh cảnh sát hình sự, thực hiện hành vi cướp tài sản.

Các đối tượng Nguyễn Thành Như, Hoàng Đức Vượng và tang vật thu giữ (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo công an tối 29/8, tại nút giao đường 351 và Nguyễn Trường Tộ, phường An Dương, các đối tượng đã trang bị súng giả, bộ đàm, băng đỏ thêu chữ “Trực chỉ huy”, còng số 8 để giả danh công an, khống chế người đi đường và cướp tài sản.

Xác định vụ việc nghiêm trọng, Phòng Cảnh sát hình sự dưới sự chỉ đạo của Đại tá Bùi Trung Thành, Phó Giám đốc Công an thành phố, đã phối hợp cùng công an các địa phương truy xét nóng. Chỉ sau hai ngày, lực lượng chức năng đã xác định chính xác thủ phạm.

Sáng 1/9, công an bắt giữ Nguyễn Thành Như và Hoàng Đức Vượng, cùng sinh năm 1987, trú tại phường Ngô Quyền, Hải Phòng. Tang vật thu giữ gồm hai xe máy, 5 điện thoại di động, súng giả dạng Colt quay, dùi cui điện, còng số 8, 2 bộ đàm và băng đỏ “Trực chỉ huy”.

Điều tra mở rộng, Như khai nhận trước đó tối 21/8 đã dùng thủ đoạn tương tự để cướp một xe máy Honda Lead.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hải Phòng đã tạm giữ hình sự hai đối tượng để điều tra tội cướp tài sản, đồng thời tiếp tục mở rộng vụ án.