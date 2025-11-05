Cướp túi xách của cụ ông bán vé số vì cần tiền đóng học phí cho con

Ngày 5/11, Công an xã Ea Knuếc (tỉnh Đắk Lắk) xác nhận đơn vị phối hợp với người dân địa phương bắt giữ đối tượng Vũ Thị Hồng (46 tuổi, trú tại xã Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Trước đó ngày 2/11, Công an xã Ea Knuếc nhận được đơn trình báo của ông H.X.B. (79 tuổi, trú tại Krông Pắk) về việc ông bị một phụ nữ đi xe máy cướp giật túi xách khi đang đi bán vé số trên quốc lộ 26 đoạn qua xã Ea Knuếc.

Đối tượng Vũ Thị Hồng tại cơ quan công an (Ảnh: Đức Nguyễn).

Ông B. cho biết bên trong túi xách có 590 tờ vé số, gần 6 triệu đồng cùng một điện thoại di động.

Tiếp nhận tin báo, công an đã triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ truy xét và xác định Vũ Thị Hồng là người gây nên vụ cướp giật tài sản. Ngày 4/11, Công an xã Ea Knuếc phối hợp người dân bắt giữ được Vũ Thị Hồng

Tại cơ quan công an, Hồng khai nhận khi điều khiển xe máy trên quốc lộ 26, phát hiện ông B. để túi xách trước giỏ xe nên đã cướp.

Hồng khai do đang cần tiền đóng học phí cho con, đóng tiền trọ nên đã làm liều giật túi xách của ông B.. Những tờ vé số cướp được Hồng đã đem dò nhưng không trúng tờ nào.

Công an xã Ea Knuếc đang hoàn tất hồ sơ để chuyển đối tượng Vũ Thị Hồng cùng tang vật cho Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đắk Lắk tiếp tục điều tra, xử lý.