Ba thanh thiếu niên khống chế chở người đàn ông ra nghĩa trang cướp tài sản

Ngày 11/12, Công an xã Ea Súp (tỉnh Đắk Lắk) thông tin, đơn vị đã bắt giữ 3 thanh thiếu niên có hành vi đánh người, cướp tài sản.

Nạn nhân trong vụ việc nêu trên là ông N.V.H. (40 tuổi, trú tại xã Ea Súp).

Trước đó, chiều 6/12, ông H. đến cơ quan công an trình báo về việc đã bị 3 thanh thiếu niên khống chế, đánh đập và cướp đi sợi dây chuyền bạc.

Cả 3 đối tượng được đưa về cơ quan công an (Ảnh: Đức Nguyễn).

Vào cuộc xác minh, Công an xã Ea Súp nhanh chóng xác định được danh tính 3 thanh thiếu niên gây ra vụ việc là N.V.H. (15 tuổi), T.H.H. (16 tuổi) và H.P.Đ.T. (17 tuổi), đều trú tại xã Ea Súp.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu 3 đối tượng khai nhận do có mâu thuẫn với ông H. tại một đám cưới nên đã khống chế, dùng xe máy chở nạn nhân đến một nghĩa trang.

Sau đó, các đối tượng đánh đập ông H. rồi cướp đi 60.000 đồng cùng sợi dây chuyền bạc mang bán được 900.000 đồng.