Khởi tố kẻ đánh tài xế xe tải tới tấp sau va chạm giao thông

Ngày 16/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Thế Anh (41 tuổi, trú tại tỉnh Đồng Tháp) để điều tra về tội Gây rối trật tự công cộng và Cố ý làm hư hỏng tài sản.

Ngoài xử lý Nguyễn Thế Anh, công an đang củng cố hồ sơ để xử lý những người có liên quan trong vụ việc.

Bị can Nguyễn Thế Anh tại cơ quan công an (Ảnh: Đức Nguyễn).

Nguyễn Thế Anh được xác định là người đã tấn công tài xế xe tải là anh N.H.L.S. (33 tuổi, trú tại phường Cư Bao, tỉnh Đắk Lắk) sau va chạm giao thông tại tỉnh Đắk Lắk.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 19h30 ngày 5/10, Huỳnh Tấn Nhân (trú tại tỉnh Đồng Tháp) điều khiển xe bán tải mang biển kiểm soát 86C-183.31 chở theo Nguyễn Thế Anh cùng 2 người khác lưu thông trên đường Hồ Chí Minh.

Khi di chuyển đến phường Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk, xe bán tải đã xảy ra va chạm với xe tải mang biển kiểm soát 47H-078.xx do anh S. điều khiển.

Cho rằng xe tải chạy tạt đầu ô tô dẫn đến va chạm, ô tô bán tải dừng giữa đường. Lúc này, Nguyễn Thế Anh mở cửa, giật điện thoại của anh S. ném mạnh xuống mặt đường gây hư hỏng.

Tiếp đó, Thế Anh xông vào tát, đấm túi bụi tài xế xe tải. Đánh anh S. xong, Thế Anh lên ô tô rời đi.

Nguyễn Thế Anh đánh tới tấp tài xế xe tải giữa đường phố đông người (Ảnh: Cắt từ clip).

Theo công an, vụ việc xảy ra tại khu đông dân cư gây ách tắc, cản trở lưu thông trong khoảng 15 phút, ảnh hưởng đến nhiều người xung quanh. Người đi đường đã quay clip đăng tải lên mạng xã hội gây ảnh hưởng xấu trong dư luận.

Ngay trong đêm, Công an phường Buôn Hồ đã phối hợp Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Đắk Lắk xác minh, mời các đối tượng về trụ sở làm việc.