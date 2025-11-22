Người đàn ông 67 tuổi bị “bắt cóc online”

Ngày 22/11, Công an xã Tam Anh, thành phố Đà Nẵng cho biết vừa kịp thời phát hiện và can thiệp, ngăn chặn thành công một vụ “bắt cóc online” bằng thủ đoạn giả danh cơ quan chức năng.

Nạn nhân là ông N.T.K. (67 tuổi, trú tại xã Tam Anh, thành phố Đà Nẵng).

Ông K. được công an kịp thời ngăn chặn bị “bắt cóc online” (Ảnh: Công an xã Tam Anh).

Ông K. bị một số người giả danh công an xã và cơ quan cảnh sát điều tra gọi điện đe dọa, yêu cầu tự cô lập, không liên lạc với gia đình nhằm chiếm đoạt thông tin cá nhân và từng bước khống chế tâm lý.

Nhận tin báo từ người thân về việc ông K. mất liên lạc bất thường, Công an xã Tam Anh lập tức triển khai lực lượng kiểm tra và nhanh chóng xác định nạn nhân đang bị điều khiển tinh thần qua điện thoại.

Lực lượng công an đã trấn an, giải thích, đưa ông K. trở về nhà an toàn, kịp thời chặn đứng nguy cơ bị chiếm đoạt tài sản và các hệ lụy khác.

Theo nạn nhân, các đối tượng liên tục thay đổi vai trò từ “công an xã” đến “điều tra viên” vu khống ông liên quan vụ án rửa tiền.

Sau đó, những người này yêu cầu ông K. cung cấp số căn cước, tài khoản, thông tin gia đình, thậm chí ép phải “làm việc online” qua video để tăng mức độ kiểm soát.

Công an xã Tam Anh khuyến cáo người dân không tin bất kỳ cuộc gọi, tin nhắn nào yêu cầu cung cấp mã OTP, số căn cước, tài khoản ngân hàng hoặc thông tin cá nhân.

Khi nhận cuộc gọi có dấu hiệu mạo danh, người dân cần ngắt kết nối ngay, đồng thời báo ngay cho công an xã, phường nơi cư trú để được hỗ trợ kịp thời.