Bán đất nền chưa đủ điều kiện, tổng giám đốc bị bắt giam

Ngày 23/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối tượng Đinh Văn Hùng (68 tuổi, trú tại phường Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng) về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Theo tài liệu điều tra, Công ty Phong Hải Thịnh thực hiện đăng ký kinh doanh do Đinh Văn Hùng làm tổng giám đốc.

Đối tượng Nguyễn Văn Hùng (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Ngày 28/6/2018, công ty được UBND tỉnh Quảng Nam (cũ) chấp thuận chủ trương đầu tư dự án khu dân cư mới 2A (giai đoạn 2), tại phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam cũ, tiến độ đến hết quý II/2020.

Đến nay, dự án chưa được gia hạn tiến độ, công ty cũng chưa được giao đất, cho thuê đất nên chưa phát sinh nghĩa vụ tài chính với Nhà nước.

Mặc dù dự án chưa đủ điều kiện pháp lý, không được huy động vốn để phân chia quyền sử dụng đất, nhưng tháng 3/2022, Hùng vẫn ký cam kết chuyển nhượng 8 lô đất thuộc dự án cho ông N.D.T. và ông D.Đ.C. với tổng giá trị hơn 13,6 tỷ đồng, đã thu số tiền hơn 6,8 tỷ đồng.

Hùng cam kết sẽ chuyển nhượng đất trong vòng 12 tháng và sử dụng số tiền thu được cho hoạt động kinh doanh của công ty, nhưng thực tế lại dùng cho mục đích cá nhân.

Hết thời hạn cam kết, Hùng không chuyển nhượng được đất và cũng không có khả năng hoàn trả tiền cho ông T. và ông C..

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng thông báo những cá nhân đã ký hợp đồng mua đất tại dự án khu dân cư mới 2A (giai đoạn 2) của Công ty Phong Hải Thịnh liên hệ, đến đơn vị cung cấp hồ sơ, tài liệu và làm việc.