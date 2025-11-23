Giả danh nhân viên công ty xổ số để lừa đảo

Ngày 23/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng cho biết đã bắt tạm giam bị can Phạm Phước Ân (SN 1970, trú tại xã Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi) để điều tra về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đối tượng Phạm Phước Ân (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Khoảng tháng 8, ông T.T.H. (SN 1974, trú tại phường Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng) liên tục nhận được điện thoại từ các số máy khác nhau của đối tượng tự xưng tên là Dũng và Ba.

Đối tượng tự giới thiệu đang làm việc tại Công ty xổ số kiến thiết Đắk Lắk, nói với ông H. sẽ cho ông này số từ công ty xổ số tuồn ra ngoài để đánh đề, đổi lại khi trúng sẽ phải chia đôi số tiền.

Ông H. đồng ý và thực hiện 2 lần đánh đề theo con số do các đối tượng cung cấp. Cả 2 lần đánh đề đều trúng nên theo thỏa thuận, ông H. đã chia đôi số tiền cho các đối tượng lần lượt là 50 triệu và 100 triệu đồng.

Khi biết nạn nhân đã “cắn câu”, đối tượng yêu cầu ông H. chuyển số tiền 1,4 tỷ đồng sẽ được cho số đánh đề độc quyền tại Đà Nẵng.

Tin tưởng lời dụ dỗ của đối tượng, ông H. đã nhiều lần chuyển vào tài khoản của đối tượng với tổng số tiền 1,4 tỷ đồng. Sau khi nhận được tiền, đối tượng tiếp tục cho số để ông H. đánh đề nhưng không trúng và cắt đứt liên lạc.

Quá trình điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự xác định đối tượng Dũng chính là Phạm Phước Ân nên mời làm việc.

Tại cơ quan công an, bước đầu Ân thừa nhận đã cùng đồng bọn giả danh nhân viên, lãnh đạo Công ty xổ số kiến thiết Đắk Lắk để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của ông H..