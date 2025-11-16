Nhận làm hồ sơ dịch vụ đất đai rồi chiếm đoạt nhiều thửa đất

Ngày 15/11, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng đã thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối tượng Nguyễn Thị Phương Uyên (SN 1992, trú tại phường Điện Bàn, thành phố Đà Nẵng) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Kết quả điều tra xác định, trong quá trình nhận làm hồ sơ dịch vụ đất đai trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, Uyên lợi dụng sự tin tưởng của chủ sở hữu để thực hiện việc chuyển nhượng đất đai, qua đó chiếm đoạt nhiều thửa đất của bị hại.

Đối tượng Nguyễn Thị Phương Uyên tại cơ quan công an (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng thông báo ai là nạn nhân hoặc có liên quan đến giao dịch do Nguyễn Thị Phương Uyên thực hiện, liên hệ với đơn vị để phối hợp giải quyết.

Từ vụ việc trên, Công an thành phố Đà Nẵng khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, tuyệt đối không giao giấy tờ cá nhân, sổ đỏ, sổ hồng cho người lạ hoặc các dịch vụ “làm hộ” không có cơ sở pháp lý.

Việc chủ quan, thiếu kiểm chứng có thể dẫn đến hậu quả mất tài sản, thậm chí mất cả quyền sở hữu đất đai.