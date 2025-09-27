Nhiều nhóm thanh, thiếu niên dùng dao kiếm giải quyết mâu thuẫn

Thời gian qua trên địa bàn tỉnh Phú Thọ nổi lên tình trạng một số nhóm thanh, thiếu niên tụ tập đông người, mang theo hung khí nguy hiểm để giải quyết mâu thuẫn cá nhân, gây rối trật tự công cộng.

Chỉ riêng trong quý III năm nay, toàn tỉnh Phú Thọ xảy ra 28 vụ việc với 233 đối tượng liên quan đến thanh, thiếu niên hư

Qua một số vụ điển hình, Công an tỉnh Phú Thọ nhận thấy mức độ và tính chất của loại tội phạm này đang ngày càng manh động và liều lĩnh.

Một nhóm thanh, thiếu niên hư sử dụng hung khí nóng để giải quyết mâu thuẫn ở Phú Thọ (Ảnh: Công an cung cấp).

Điển hình, ngày 4/7 tại đường Chu Văn An (phường Vĩnh Phúc), 19 đối tượng xảy ra xô xát, đánh nhau, làm 3 người bị thương. Đến nay công an đã khởi tố 6 bị can.

Ngày 7/7, tại đoạn đường Hai Bà Trưng và Nguyễn Tất Thành (phường Thanh Miếu) xảy ra mâu thuẫn giữa hai nhóm thanh niên ở TP Hà Nội và tỉnh Phú Thọ. Các đối tượng dùng vỏ chai bia, dao quắm dồn đuổi nhau làm 2 người bị thương; công an đã khởi tố 9 bị can.

Đến ngày 11/7, tại khu vực Đèo Đá Trắng (xã Mường Bi), một nhóm thanh niên gồm 14 người mang theo kiếm tự chế, gậy bằng kim loại tụ tập có dấu hiệu gây rối trật tự công cộng. Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Phú Thọ kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử phạt hành chính 7 đối tượng.

Hai ngày sau (ngày 13/7), Phòng Cảnh sát hình sự tiếp tục điều tra làm rõ nhóm đối tượng gồm 12 thanh, thiếu niên tụ tập gây rối trật tự công cộng, cố ý gây thương tích tại xã Chân Mộng, làm 2 người bị thương. 12 bị can đã bị khởi tố.

Các nhóm đối tượng gây ra các vụ án chủ yếu có độ tuổi từ 16-20, thường điều khiển xe mô tô không gắn hoặc che biển số, mang theo vỏ chai bia, dao quắm, kiếm tự chế, gạch đá… để dàn hàng, lạng lách, đánh võng, phóng nhanh vượt ẩu, dồn đuổi đánh nhau, thậm chí chống người thi hành công vụ, theo cơ quan công an.

Hàng loạt thanh thiếu niên giải quyết mâu thuẫn bằng hung khí nóng bị công an bắt giữ (Ảnh: Công an cung cấp).

Trước thực trạng đó, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Phú Thọ) chủ động nắm bắt tình hình, tham mưu các phương án để kịp thời phòng ngừa, ngăn chặn.

Bên cạnh đề nghị các gia đình ký cam kết trách nhiệm quản lý con em mình, công an cũng tăng cường quản lý chặt các cơ sở kinh doanh thường xuyên thu hút đối tượng thanh thiếu niên hoạt động về đêm (quán bar, karaoke, internet, bi-a, quán ăn đêm).

Công an yêu cầu các cơ sở kinh doanh chấp hành nghiêm quy định pháp luật về an ninh trật tự, thời gian hoạt động, các quy định về việc không bán, cung cấp rượu bia cho người chưa đủ 18 tuổi…

Phòng Cảnh sát hình sự khuyến cáo mỗi gia đình cần quan tâm, quản lý chặt chẽ con em mình, không để bị lôi kéo, dụ dỗ vào các hành vi vi phạm pháp luật. Khi phát hiện các vụ việc liên quan, người dân cần báo ngay cho cơ quan công an để kịp thời xử lý, góp phần giữ gìn trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.