Nhiều cơ sở ở Hải Phòng bị công an xử phạt

Ngày 2/10, Công an Hải Phòng thông tin về việc xử phạt một số cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn.

Cụ thể, hôm 19/9, Công ty Cổ phần động lực T.N.T.C. ở đường Mạc Quyết (ở phường Hưng Đạo, Hải Phòng) hoạt động khi chưa có đăng ký bảo vệ môi trường, bị xử phạt 8 triệu đồng.

Hộ kinh doanh Lê Hoàng Hà không đăng ký thành lập hộ kinh doanh (Ảnh: Công an cung cấp).

Ngày 15/9, hộ kinh doanh của bà Lê Hoàng Hà tại khu Anh Dũng 5 (phường Hưng Đạo, Hải Phòng) bị kiểm tra, phát hiện không đăng ký kinh doanh và buôn bán 270 sản phẩm nhập lậu trị giá 29,7 triệu đồng. Bà Hà bị phạt 23,5 triệu đồng.

Hôm 27/8, Công ty TNHH Đầu tư Mặt trời xanh Hải Phòng ở khu Đông Lãm (phường Hưng Đạo, TP Hải Phòng) bị phát hiện nơi chế biến, bảo quản có côn trùng xâm nhập, không thực hiện kiểm thực ba bước và lưu mẫu thức ăn sai quy định. Doanh nghiệp này bị phạt 20 triệu đồng.

Công an thành phố khẳng định sẽ tiếp tục kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm, đồng thời khuyến cáo tổ chức, cá nhân chấp hành quy định để bảo đảm an toàn sức khỏe cộng đồng.