Bị phàn nàn "cắt xén" suất ăn của học sinh, nhà trường mời công an vào cuộc

Mới đây, trên mạng xã hội Facebook, một số hội nhóm phụ huynh tại Đắk Lắk đăng tải hình ảnh suất ăn trưa, kèm nội dung cho rằng đây là suất ăn cho học sinh tại trường "nổi tiếng bậc nhất Buôn Ma Thuột" - Trường Tiểu học Phan Chu Trinh.

Hình ảnh suất ăn có cơm, rau xào, canh, trứng hấp thịt xay được cho là khá ít ỏi so với giá tiền 37.000 đồng mà phụ huynh bỏ ra. Nhiều người nghi ngờ nhà trường "cắt xén" khẩu phần ăn của học sinh.

Khẩu phần ăn trưa của Trường Tiểu học Phan Chu Trinh được đăng tải trên mạng xã hội gây xôn xao dư luận (Ảnh: Thúy Diễm).

Trao đổi với phóng viên Dân trí, bà Nguyễn Thị Tuyết, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Phan Chu Trinh, cho biết, nhà trường đã báo cáo UBND phường Buôn Ma Thuột và Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Đắk Lắk về sự việc.

Bà Tuyết khẳng định, hình ảnh suất ăn trên mạng xã hội là do nhân viên y tế chụp gửi lên nhóm Zalo của nhà trường để "khoe" việc học sinh khen khẩu phần ăn vào ngày 15/9 rất ngon.

"Hình ảnh đúng là suất ăn của trường nhưng nội dung trích dẫn sai sự thật. Khẩu phần ăn này học sinh đang ăn dở dang và được nhân viên trường học chụp lại", bà Tuyết nói.

Theo bà Tuyết, nội dung đăng tải cho rằng suất ăn trị giá 37.000 đồng là không đúng sự thật. Nhà trường thống nhất với phụ huynh, thu tiền bán trú mức 820.000 đồng/học sinh/tháng (570.000 đồng tiền ăn và 250.000 đồng tiền phục vụ).

Với mức thu này, mỗi suất ăn trưa 15.000-31.000 đồng, tùy theo thực phẩm và uống sữa vào bữa xế 5.000-9.500 đồng.

"Giá trị suất ăn ngày 15/9 bị đăng lên mạng xã hội là hơn 22.000 đồng, không phải mức 37.000 đồng. Các thông tin không đúng khiến cộng đồng hiểu sai lệch về công tác bán trú của trường", bà Tuyết lý giải.

Học sinh Trường Tiểu học Phan Chu Trinh ăn bán trú vào trưa 29/9 (Ảnh: Thúy Diễm).

Trường Tiểu học Phan Chu Trinh đang làm văn bản gửi cơ quan công an vào cuộc kiểm tra các trích dẫn không đúng về suất ăn của trường trên mạng xã hội.

Cũng theo bà Tuyết, trường chưa thực hiện thu tiền phục vụ bán trú mà đang tạm ứng toàn bộ để chờ sau kỳ họp phụ huynh mới thu.

"Chúng tôi dự định chưa phục vụ bán trú nhưng nhiều phụ huynh kiến nghị trường cần triển khai để bố mẹ an tâm đi làm, không phải về đón con buổi trưa. Vì vậy, chúng tôi mới tổ chức ăn bán trú cho gần 900 học sinh", bà Tuyết nói thêm.

Lãnh đạo nhà trường cam kết đều xuất hóa đơn đầy đủ sau mỗi ngày ăn bán trú để minh bạch thu, chi và cho phụ huynh được đến trường giám sát tất cả các bữa ăn trưa của con em mình.

Ông Lưu Tiến Quang, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Đắk Lắk đã kiểm tra đột xuất bếp ăn, khẩu phần ăn tại Trường Tiểu học Phan Chu Trinh.

Qua kiểm tra thực tế, ông Quang cho rằng công tác vệ sinh an toàn thực phẩm của Trường Tiểu học Phan Chu Trinh về nguồn cung cấp thực phẩm, vệ sinh bếp ăn, lưu mẫu thực phẩm, tiêu chuẩn cấp dưỡng... đều đảm bảo theo quy định và chưa có căn cứ về việc trường cắt xén thực phẩm của học sinh.

Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Đắk Lắk, kiểm tra đột xuất bếp ăn và khẩu phần ăn tại Trường Tiểu học Phan Chu Trinh (Ảnh: Thúy Diễm).

Theo ông Quang, từ đầu năm học, Sở GD&ĐT Đắk Lắk có văn bản chỉ đạo về công tác an toàn thực phẩm, nhất là công tác bán trú, khẩu phần ăn của học sinh phải tuân thủ đầy đủ theo các quy định.

"Sở GD&ĐT sẽ triển khai ứng dụng số để tất cả các trường học có tổ chức bán trú tại tỉnh phải cập nhật thực phẩm, khẩu phần ăn, giá tiền công khai lên trang web của trường và kết nối với hệ thống của Sở.

Việc làm này nhằm công khai, minh bạch để phụ huynh thuận tiện theo dõi công tác dinh dưỡng của con em mình và có thể so sánh khẩu phần ăn giữa các trường với nhau", ông Quang thông tin.

Phó Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Đắk Lắk nhấn mạnh, trường hợp phát hiện các trường học vi phạm an toàn vệ sinh thực phẩm, cắt xén khẩu phần ăn hoặc công tác vệ sinh trường học không đảm bảo, Sở sẽ xử lý nghiêm đối với hiệu trưởng nhà trường.