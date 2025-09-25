Vụ tố thực phẩm ở trường học có "mùi lạ": Tạm đình chỉ công tác hiệu trưởng

Ngày 25/9, lãnh đạo UBND phường Xuân Hương - Đà Lạt, Lâm Đồng đã ra quyết định tạm đình chỉ công tác đối với bà Nguyễn Thái Quỳnh Nga, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trưng Vương trong thời gian 15 ngày, kể từ ngày 24/9.

Lý do được đưa ra là bà Nga không thực hiện công việc thuộc thẩm quyền theo chức năng, nhiệm vụ được giao tại Trường Tiểu học Trưng Vương.

Bà Nguyễn Thái Quỳnh Nga, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trưng Vương (Ảnh: Minh Hậu).

UBND phường Xuân Hương - Đà Lạt giao ông Nguyễn Vĩnh Hiến, Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội phường Xuân Hương - Đà Lạt phụ trách Trường Tiểu học Trưng Vương trong thời gian bà Nga bị tạm đình chỉ công tác. Thời gian này, ông Hiến có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ của Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội và Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trưng Vương.

Cùng với ban hành quyết định tạm đình chỉ công tác nữ hiệu trưởng nói trên, UBND phường Xuân Hương - Đà Lạt cũng triển khai quyết định, kế hoạch kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Bí thư Chi bộ và Chi Ủy chi bộ Trường Tiểu học Trưng Vương, do bà Nguyễn Thái Quỳnh Nga làm Bí thư.

Như Dân trí thông tin, trên mạng xã hội Facebook, tài khoản có tên “Nguyen Thanh” đăng tải các thông tin về việc một đơn vị nhiều lần cung cấp thực phẩm không đảm bảo chất lượng cho Trường Tiểu học Trưng Vương.

Một khẩu phần ăn của học sinh Trường Tiểu học Trưng Vương (Ảnh: Minh Hậu).

Theo đó, năm học 2024-2025, đơn vị cung cấp giao cho nhà trường 10kg xương heo bốc mùi, có dấu hiệu chuyển qua màu xanh; 35kg bò viên đông lạnh, bốc mùi, không có bao bì, nhãn mác; 60kg thịt heo và sau khi luộc, số thịt này có màu xanh đậm, mùi khác lạ; 50kg thịt bò thái sẵn bị ướt, bốc mùi…

Vụ việc khiến dư luận bức xúc, hàng chục phụ huynh có con đang theo học tại Trường Tiểu học Trưng Vương đã đến trường yêu cầu hiệu trưởng thông tin về vụ việc.

Ngày 17/9, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng, UBND phường Xuân Hương - Đà Lạt yêu cầu lãnh đạo Trường Tiểu học Trưng Vương báo cáo vụ việc.

Ngày 20/9, ông Đinh Văn Tuấn, Phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, đã ký văn bản, yêu cầu các cơ quan chức năng tăng cường kiểm soát an toàn thực phẩm tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn. Đồng thời yêu cầu cơ quan chức năng thanh tra, kiểm tra đột xuất về an toàn thực phẩm đối với các bếp ăn tập thể trường học, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.