Phụ huynh đề nghị đình chỉ nữ phó hiệu trưởng mới cho con đến trường

Phụ huynh mất niềm tin

Chiều 1/10, ngành giáo dục và chính quyền địa phương đã tổ chức buổi gặp gỡ phụ huynh Trường Phổ thông dân tộc (PTDT) bán trú Tiểu học Kim Thủy, xã Kim Ngân, tỉnh Quảng Trị, nhằm làm rõ nguyên nhân việc 75 học sinh không đến lớp sau vụ ngộ độc thực phẩm nghiêm trọng.

Tại cuộc họp, nhiều phụ huynh bày tỏ sự bức xúc sâu sắc về vụ việc 75 học sinh bị ngộ độc thực phẩm sau bữa ăn sáng tại trường, khiến 40 em phải nhập viện cấp cứu. Các học sinh bị ngộ độc chủ yếu đến từ các bản xa, ăn ở bán trú tại trường thứ 2-6 hằng tuần.

Buổi họp giữa lãnh đạo ngành giáo dục, chính quyền địa phương cùng nhà trường và phụ huynh Trường PTDT bán trú Tiểu học Kim Thủy (Ảnh: Tiến Thành).

Phụ huynh khẳng định đã mất niềm tin vào ban giám hiệu nhà trường, đặc biệt là cô Đ.T.H.H., Phó Hiệu trưởng phụ trách bán trú.

Chị Hồ Thị Hương, có con học lớp 4, chia sẻ: "Trước vụ ngộ độc, tôi đã nghe con kể thức ăn hư hỏng, có mùi nhưng vẫn tin nhà trường. Giờ xảy ra sự việc thế này, chúng tôi không còn tin nữa. Trường không đảm bảo được an toàn thì chuyển học sinh về điểm lẻ ở bản để chúng tôi tiện chăm sóc".

Ông Đỗ Văn Mỹ, Hiệu trưởng Trường PTDT bán trú Tiểu học Kim Thủy, đã gửi lời xin lỗi đến toàn thể phụ huynh và cho biết cơ quan chức năng đang khẩn trương làm rõ nguyên nhân để có phương án xử lý.

Ông Mỹ mong muốn phụ huynh sớm đưa con em trở lại trường để tránh ảnh hưởng đến việc học, đồng thời cam kết tìm phương án lo ăn uống cho học sinh trong thời gian bếp ăn nhà trường tạm đóng cửa.

Phụ huynh ra điều kiện để con trở lại lớp

Trong buổi làm việc, lãnh đạo ngành giáo dục tỉnh Quảng Trị, chính quyền xã Kim Ngân và nhà trường đã lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của phụ huynh. Ngoài việc yêu cầu đảm bảo an toàn ăn ở, thay đổi đơn vị cung cấp thực phẩm và nhân viên cấp dưỡng, các phụ huynh còn kiên quyết đề nghị tạm đình chỉ công tác đối với Phó Hiệu trưởng Đ.T.H.H..

Ông Đỗ Văn Mỹ trao đổi với các phụ huynh (Ảnh: Tiến Thành).

Anh Hồ Song (SN 1992), đại diện phụ huynh, nhấn mạnh: "Thay mặt 75 phụ huynh, tôi đề nghị lãnh đạo ngành giáo dục, chính quyền địa phương và nhà trường xem xét tạm đình chỉ công tác đối với cô H.. Khi có quyết định chính thức, phụ huynh chúng tôi mới đưa con trở lại trường".

Đáp lại, Hiệu trưởng Đỗ Văn Mỹ cho biết sẽ làm tờ trình gửi lãnh đạo xã, đề xuất tạm dừng công tác đối với cô H. và phân công giáo viên khác thay thế quản lý công tác bán trú.

Nhà trường sẽ chọn một cơ sở kinh doanh đảm bảo an toàn thực phẩm để phục vụ học sinh trong thời gian bếp ăn tạm đóng. Những cam kết này đã nhận được sự đồng tình từ phụ huynh, hứa hẹn sẽ sớm đưa con em trở lại trường.

Tiến sĩ Lê Thị Hương, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Trị, bày tỏ sự tiếc nuối về vụ việc và chia sẻ khó khăn với phụ huynh, học sinh.

Bà Hương yêu cầu Trường PTDT bán trú Tiểu học Kim Thủy rà soát toàn bộ công tác bán trú, từ nhân sự, quy trình bếp ăn, nguồn nguyên liệu đến chế biến, đồng thời xử lý nghiêm các vi phạm sau khi có kết luận chính thức.

"Đây là sự việc hết sức đáng tiếc, cho thấy trong quản lý vẫn có những sự lỏng lẻo. Ban giám hiệu nhà trường phải nhận thức rõ trách nhiệm của mình, xem xét mọi bất cập để giải quyết dứt điểm. Quan trọng nhất là sự an toàn của học sinh", bà Hương nhấn mạnh.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị đã trao 20 triệu đồng hỗ trợ bữa ăn bán trú cho các học sinh Trường PTDT bán trú Tiểu học Kim Thủy.

Tiến sĩ Lê Thị Hương, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Trị nêu ý kiến tại buổi làm việc với phụ huynh (Ảnh: Tiến Thành).

Trước đó, vào khoảng 8h ngày 26/9, nhiều học sinh Trường PTDT bán trú Tiểu học Kim Thủy đã xuất hiện triệu chứng buồn nôn, đau bụng sau khi ăn sáng tại trường. Trong số 75 học sinh ăn sáng bằng bánh tày, 40 em phải nhập viện và 35 em còn lại được theo dõi sức khỏe tại địa phương.

Dư luận tại Quảng Trị cũng xôn xao về thông tin cô H. đã ngăn cản việc đưa học sinh đi viện khi các em có triệu chứng bất thường, đặc biệt sau khi một clip quay tại phòng y tế nhà trường lan truyền trên mạng xã hội.

Cô H. xác nhận mình là người trong clip nhưng cho rằng đoạn ghi hình dài 44 giây chưa phản ánh hết bản chất vụ việc. Cô giải thích rằng việc nhắc nhở là do chưa rõ vấn đề của các em, và việc nói "không sao cả" là để trấn an học sinh, phụ huynh, đồng thời chờ bố trí ô tô để đảm bảo an toàn khi đưa các em đến bệnh viện.