"Nhận vơ" các vườn sầu riêng để lừa bán cho khách, chiếm đoạt hơn 5 tỷ đồng

Ngày 4/2, thông tin từ Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đắk Lắk, đơn vị đã bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt Nguyễn Duy Anh Vũ (34 tuổi, trú tại xã Xuân Mai, thành phố Hà Nội).

Theo điều tra của công an, trong khoảng thời gian từ tháng 7 đến tháng 9/2023, Nguyễn Duy Anh Vũ được xác định đã có hành vi gian dối, lập hợp đồng khống, bán trái phép sầu riêng tại các vườn cây trên địa bàn xã Dliê Ya, huyện Krông Năng (nay là xã Dliê Ya, tỉnh Đắk Lắk), để chiếm đoạt số tiền 5,39 tỷ đồng của nhiều bị hại.

Bị can Nguyễn Duy Anh Vũ thời điểm bị bắt giữ (Ảnh: Công an tỉnh Đắk Lắk).

Sau khi gây án, đối tượng bỏ trốn khỏi địa phương và bị cơ quan công an ra quyết định truy nã đặc biệt.

Theo ông H. (trú tại xã Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk), ông cùng nhiều người khác là nạn nhân của Vũ. Đối tượng Vũ đã dẫn nhiều thương lái đến các vườn sầu riêng của người dân tại xã Dliê Ya rồi tự nhận là vườn của mình. Tiếp đó, Vũ ký hợp đồng nhận đặt cọc mua bán trái sầu riêng và nhận tiền rồi chiếm đoạt.

Ông H. cho rằng, ông đã ký hợp đồng mua sầu riêng của Vũ và đặt cọc 400 triệu đồng để mua khoảng 40 tấn sầu riêng. Đến mùa thu hoạch, ông H. đến cắt quả thì có người khác đứng ra nhận là chủ vườn. Khi tìm hiểu kỹ, ông H. cùng hàng loạt thương lái biết đã bị Vũ lừa.