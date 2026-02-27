Nhân viên y tế ở Lâm Đồng bị thanh niên ném đá vào mặt

Ngày 27/2, Công an xã Đồng Kho, Lâm Đồng, đang hoàn thiện hồ sơ, xử lý 2 thanh niên liên quan vụ ném đá vào mặt nhân viên Trạm Y tế xã Đồng Kho làm người này bị thương.

Thông tin điều tra ban đầu của công an, nhiều ngày trước, ông V.C.T., nhân viên Trạm Y tế xã Đồng Kho dọn dẹp vệ sinh phía trước cổng trạm, bất ngờ bị N.V.V.L. (SN 2004) và N.V.T. (SN 2004), cùng trú tại xã Đồng Kho đến gây gổ, cự cãi.

Công an xã Đồng Kho bắt giữ 2 thanh niên phục vụ điều tra (Ảnh: Công an Lâm Đồng).

Tại đây, một trong hai thanh niên nhặt đá, ném vào vùng mặt làm ông V.C.T. bị thương, phải nhập viện cấp cứu. Sau khi xảy ra vụ việc, 2 thanh niên lái xe máy rời khỏi hiện trường.

Nhận tin báo, Công an xã Đồng Kho có mặt tại hiện trường, điều tra làm rõ vụ việc. Sau khoảng 2 giờ, công an xác định N.V.V.L. và N.V.T. là người liên quan nên bắt giữ phục vụ điều tra.

Tại cơ quan công an, bước đầu, 2 thanh niên trên khai nhận hành vi ném đá làm nhân viên trạm y tế bị thương.