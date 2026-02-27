Kết quả nồng độ cồn tài xế lái ô tô tông vào đám đông ở Đà Lạt

Ngày 27/2, Công an phường Xuân Hương - Đà Lạt, Lâm Đồng, tiếp tục điều tra làm rõ vụ Trần Văn Quốc (SN 2000) điều khiển ô tô tông vào đám đông, làm nhiều người bị thương. Đồng thời, nhà chức trách thu thập thông tin, điều tra, xử lý những người có hành vi liên quan.

Tài xế lái ô tô lao vào đám đông (Ảnh: Cắt từ Clip).

Bước đầu, cơ quan chức năng chức năng xác định, thời điểm xảy ra vụ việc, Trần Văn Quốc có nồng độ cồn 0,238mg/l khí thở, âm tính với chất ma túy. Công an cũng xác định, liên quan vụ việc, có 7 người bị thương ở các mức độ khác nhau, may mắn không có người thương tích nghiêm trọng.

Như Dân trí thông tin, vào khoảng 15h ngày 25/2, sau khi nhậu say, Quốc lái xe máy trên đường Hoàng Diệu, phường Cam Ly - Đà Lạt. Một ôtô trung chuyển hành khách phía trước đột ngột chuyển hướng khiến Quốc giật mình, phanh xe và ngã xuống đường.

Thấy ô tô tiếp tục di chuyển, Quốc lái xe máy đuổi theo. Sau khi chặn ô tô, Trần Văn Quốc tiến đến chửi bới tài xế là anh Huỳnh Duy Minh (SN 1983), dùng tay đánh vào mặt làm anh này bị choáng.

Công an phường Xuân Hương - Đà Lạt ra lệnh tạm giữ tài xế Trần Văn Quốc (Ảnh: Công an cung cấp).

Sau vụ việc, anh Minh trở về phòng điều hành của công ty tại Bến xe liên tỉnh Đà Lạt, phường Xuân Hương - Đà Lạt, để nghỉ ngơi thì Quốc lái ô tô con đến tìm, gây gổ. Tại đây, giữa Quốc, người thân của Quốc và những người thuộc gia đình anh Minh cùng một số người khác xảy ra mâu thuẫn, ẩu đả, vật lộn lẫn nhau.

Khi thoát ra khỏi đám đông, Trần Văn Quốc lái ô tô tông vào nhóm người, làm nhiều nạn nhân bị thương rồi điều khiển xe rời khỏi hiện trường. Vụ việc khiến khu vực Bến xe liên tỉnh náo loạn.

Sau vụ việc, Công an phường Xuân Hương - Đà Lạt ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Trần Văn Quốc để phục vụ điều tra.