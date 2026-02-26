Bắt khẩn cấp tài xế lái ô tô tông người ở Đà Lạt

Ngày 26/2, Công an phường Xuân Hương - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, cho biết, đơn vị đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Trần Văn Quốc (SN 2000) để điều tra về việc người này liên quan đến vụ lái ô tô gây náo loạn tại địa phương.

Đám đông bao vây, chặn tài xế lái ô tô gây náo loạn tại Đà Lạt (Ảnh: Cắt từ video).

Theo thông tin ban đầu, khoảng 15h ngày 25/2, Quốc lái ô tô tông vào đám đông tại cây xăng dầu Anh Phát, số 1 Tô Hiến Thành, phường Xuân Hương - Đà Lạt, gây thương tích cho nhiều người.

Trước đó, người dùng mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh nhóm thanh niên cố gắng chặn ô tô con màu trắng, gây náo loạn khu vực trạm xăng gần bến xe liên tỉnh ở Đà Lạt.

Lúc này, tài xế điều khiển ô tô lao về phía trước trong khi nhiều người tìm cách ngăn cản, sử dụng vật cứng đập vào kính xe. Clip nhận được nhiều bình luận bày tỏ bức xúc trước hành vi của tài xế.