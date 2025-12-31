Nhân viên chiếm đoạt lô hạt điều hơn 2,8 tỷ đồng của công ty ở Đồng Nai

Theo Công an tỉnh Đồng Nai, Nguyễn Thị Kim Anh là nhân viên làm việc tại phòng kinh doanh của Chi nhánh Công ty Cổ phần đầu tư và Thương mại Huy Trí, khu phố Long Điền 2, phường Phước Bình.

Ngày 16/4, công ty giao cho Kim Anh số lượng 350 bao điều với tổng trọng lượng hơn 15 tấn, trị giá hơn 2,8 tỷ đồng để chuyển đến cơ sở để xử lý size, bắn màu đối với lô hàng trên.

Nguyễn Thị Kim Anh (thứ ba từ trái qua) nghe lực lượng chức năng đọc lệnh bắt giữ (Ảnh: Công an Đồng Nai).

Tuy nhiên, sau khi nhận hạt điều, Kim Anh không thực hiện việc chuyển giao cho cơ sở bắn màu mà chiếm đoạt toàn bộ số hạt điều trên, đem đi thế chấp với số tiền hơn 1,9 tỷ đồng. Khi phát hiện sự việc, Công ty Huy Trí nhiều lần liên hệ với Kim Anh để yêu cầu cô ta trả lại số hạt điều trên, nhưng người này nhiều lần hứa hẹn mà không thực hiện.

Ngoài ra, Kim Anh còn lợi dụng sự tin tưởng của Công ty Huy Trí, nhiều lần tạm ứng tiền của công ty để nhập hạt điều nhân trắng với tổng số tiền hơn 5,8 tỷ đồng. Tuy nhiên, sau khi nhận được số tiền trên, Kim Anh không nhập hàng như thoả thuận và đã chiếm đoạt hết số tiền trên.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.