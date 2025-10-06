Tạm giam nam nhân viên tham ô của công ty 2,6 tỷ đồng

Ngày 6/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ đã ra quyết định tạm giam Châu Văn Hậu (SN 1995) để phục vụ công tác điều tra về hành vi Tham ô tài sản.

Đối tượng Châu Văn Hậu tại cơ quan công an (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo thông tin từ cơ quan công an, Hậu là nhân viên kinh doanh của Công ty TNHH ADC, phụ trách chăm sóc khách hàng, triển khai chính sách bán hàng, lên đơn hàng và thu hồi công nợ từ các đại lý tại tỉnh An Giang.

Quá trình điều tra ban đầu cho thấy, do thua lỗ trong làm ăn cá nhân, từ tháng 8/2022 đến tháng 4/2023, Hậu đã lợi dụng chức vụ và quyền hạn được giao để thu tiền bán hàng từ các đại lý với tổng số tiền lên đến hơn 2,6 tỷ đồng.

Sau khi thu tiền, thay vì nộp về công ty theo quy định, Hậu đã chiếm đoạt toàn bộ số tiền này để sử dụng vào mục đích cá nhân. Đối tượng sau đó đã tự ý nghỉ việc và rời khỏi nơi cư trú.