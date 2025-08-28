Nhân viên bán hàng “thụt két” công ty gần 250 triệu đồng

Ngày 28/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng cho biết đã quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Phạm Thị Thanh Duyên (SN 1996, trú tại phường Hải Châu, thành phố Đà Nẵng) để điều tra về tội Tham ô tài sản.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, năm 2023, Duyên được tuyển dụng vào làm việc tại Công ty TNHH Thương mại Tường Ngân (đường Nguyễn Văn Huề, phường Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng) với vị trí nhân viên bán hàng.

Đối tượng Phạm Thị Thanh Duyên (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Quá trình công tác, Duyên được giao quản lý tài sản là tiền khách hàng đã thanh toán cho công ty. Lợi dụng sơ hở trong quản lý, Duyên đã không nộp số tiền về công ty mà chiếm đoạt, sử dụng cho mục đích cá nhân với tổng số tiền gần 250 triệu đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng đang tiếp tục mở rộng điều tra, củng cố hồ sơ vụ án để xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.