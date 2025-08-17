Nhân viên giám sát an toàn lao động trộm cắp hàng loạt ống đồng

Ngày 17/8, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết Công an phường Nam Sầm Sơn đã xác minh, truy bắt Nguyễn Xuân Văn (SN 1990, ở thôn Hùng Mạnh, xã Thọ Xuân). Văn là đối tượng đã gây ra vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn phường Nam Sầm Sơn.

Trước đó, khoảng 14h ngày 15/8, Công an phường Nam Sầm Sơn nhận được tin báo của công dân trú tại Tổ dân phố 1 Quảng Minh (phường Nam Sầm Sơn), về việc kho vật tư thi công điều hòa bị kẻ gian đột nhập lấy đi số lượng lớn ống đồng, tổng trị giá hơn 100 triệu đồng.

Các đối tượng bị công an bắt giữ (Ảnh: Công an Thanh Hóa).

Tiếp nhận thông tin, Công an phường Nam Sầm Sơn đã triển khai lực lượng xuống hiện trường, xác minh, thu thập tài liệu, truy tìm thủ phạm gây án.

Sau chưa đầy 2 giờ đồng hồ, lực lượng công an đã điều tra, làm rõ và bắt giữ đối tượng Nguyễn Xuân Văn, nhân viên giám sát an toàn lao động và vệ sinh của một công ty xây dựng đang thi công khách sạn trên địa bàn phường Nam Sầm Sơn.

Tại cơ quan công an, Văn khai nhận hành vi trộm cắp của mình. Sau khi trộm cắp được số ống đồng, Văn đã đem số tài sản trên bán cho Nguyễn Đăng Triều (SN 1982, ở Tổ dân phố Việt Trung, phường Nam Sầm Sơn).

Triệu tập Nguyễn Đăng Triều lên cơ quan công an làm việc, đối tượng này cũng thừa nhận hành vi tiêu thụ tài sản do Văn trộm cắp.