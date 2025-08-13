Hai nhân viên phòng khám răng ở TPHCM tham ô tài sản

Viện KSND khu vực 4 (TPHCM) vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can Phan Ngọc Thanh Tâm (36 tuổi) và Châu Văn Sang (32 tuổi, cùng ngụ TPHCM) về tội Tham ô tài sản.

Theo hồ sơ vụ án, Công ty K Dentis (chuyên làm dịch vụ nha khoa) thuê Tâm và Sang làm việc không ký hợp đồng lao động.

Khi khách hàng có nhu cầu làm răng, Tâm và Sang sẽ tư vấn dịch vụ làm răng và chi phí. Sau khi thống nhất hình thức, giá cả với khách hàng, Tâm sẽ báo cho giám đốc công ty biết để xem xét, quyết định đồng ý làm cho khách với giá tiền như trên hay không.

Nếu đồng ý, công ty sẽ phân công bác sĩ làm cho khách. Khách hàng có thể thanh toán, đặt cọc làm răng bằng cách nộp tiền mặt cho Tâm. Người này phải nộp lại ngay tiền đã thu cho kế toán của công ty trong ngày.

Mặc dù công ty quy định không được cung cấp tài khoản ngân hàng của nhân viên để khách hàng chuyển tiền, nhưng lợi dụng công việc, nhiệm vụ được giao, Tâm và Sang đã cung cấp tài khoản cá nhân cho khách để nhận tiền thanh toán, chiếm đoạt tiêu xài.

Theo đó, Tâm đã chiếm đoạt của công ty 37,5 triệu đồng, Sang đã chiếm đoạt của công ty 10 triệu đồng.

Ngoài ra, Sang đã tư vấn cho bà L. (khách hàng) dịch vụ làm răng sứ và nâng giá dịch vụ cao hơn so với giá quy định của công ty 10 triệu đồng để hưởng chênh lệch. Tuy nhiên, cơ quan chức năng cho rằng đây là thỏa thuận dân sự và bà L. tự nguyện đồng ý với mức giá 48,5 triệu đồng nên không xem xét xử lý đối với hành vi này.