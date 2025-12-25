Công an TPHCM bắt Giám đốc Công ty Năng lượng An Lộc Phát Miền Nam

Ngày 25/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TPHCM, đã khởi tố bị can đối với Trần Quốc Tế (SN 1988), Lê Hồng Vân (SN 1974), Phạm Thiện Đến (SN 1988) và Phạm Tấn Phát (SN 1992, cùng ngụ TPHCM) về tội Sản xuất, buôn bán hàng giả.

Các đối tượng bị bắt trong đường dây sản xuất, buôn bán gas giả (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo cảnh sát, các đối tượng đã lợi dụng tư cách pháp nhân của Công ty TNHH Năng lượng An Lộc Phát Miền Nam, do Trần Quốc Tế làm giám đốc, doanh nghiệp đăng ký kinh doanh trong lĩnh vực phân phối khí gas hoá lỏng, để tổ chức sang chiết gas trái phép.

Mặc dù không đủ điều kiện về PCCC và an toàn kỹ thuật, các đối tượng vẫn tự ý lắp đặt hệ thống bơm, nạp và sang chiết khí gas từ xe bồn vào vỏ bình mang nhiều nhãn hiệu nổi tiếng.

Đường dây này được tổ chức khép kín, với sự phân công vai trò cụ thể từ khâu mua gas số lượng lớn, sang chiết, vận chuyển đến khò màng co, dán tem nhãn giả và tiêu thụ tại các cửa hàng gas nhỏ lẻ. Để tránh bị phát hiện, các bị can chủ yếu liên lạc, giao dịch qua mạng xã hội và sử dụng chế độ tự xoá tin nhắn.

Lợi dụng tâm lý chuộng giá rẻ của đại lý và người tiêu dùng, các đối tượng bán gas giả với giá thấp hơn gas chính hãng từ 30–50%. Đáng chú ý, công đoạn khò màng co, dán tem nhãn giả không thực hiện tại kho, mà trực tiếp tại điểm giao hàng hoặc cửa hàng tiêu thụ nhằm hạn chế nguy cơ bị kiểm tra trong quá trình vận chuyển.

Các sản phẩm gas giả được cảnh sát thu giữ (Ảnh: Công an cung cấp).

Cơ quan điều tra xác định, một số cửa hàng dù biết rõ nguồn gốc bất hợp pháp của số gas nhưng vẫn cung cấp vỏ bình, địa điểm và điều kiện để hoàn tất việc dán nhãn giả, hình thành chuỗi tiêu thụ khép kín. Trong đó có cửa hàng gas Vi Văn Tín, địa chỉ 212 Mai Xuân Thưởng, phường Bình Tây, do bị can Lê Hồng Vân làm chủ.

Theo cảnh sát, đường dây sang chiết gas trái phép hoạt động với quy mô lớn, không bảo đảm các điều kiện an toàn kỹ thuật, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ cao, đe doạ trực tiếp đến tính mạng và tài sản của người dân, đồng thời xâm phạm nghiêm trọng quyền và lợi ích hợp pháp của các doanh nghiệp kinh doanh gas chính hãng.