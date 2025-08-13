Nhắc nhở một công dân bình luận sai sự thật trên mạng xã hội

Ngày 13/8, thông tin từ Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, Công an xã Ngọc Lâm, tỉnh Hưng Yên phát hiện, xử lý một công dân trên địa bàn sử dụng tài khoản Facebook cá nhân có hành vi bình luận thông tin sai sự thật, ảnh hưởng tiêu cực trên không gian mạng.

Công an xã Ngọc Lâm làm việc với công dân N.Q.T. (Ảnh: Công an Hưng Yên).

Theo cảnh sát, trong một bài đăng về việc xử lý công dân chia sẻ thông tin sai sự thật, bịa đặt, vu khống trên mạng xã hội Facebook, tại phần bình luận của bài viết, tài khoản Facebook “Nguyễn Tuấn” đã có bình luận tiêu cực, không đúng sự thật và ảnh hưởng xấu tới uy tín của các cơ quan, tổ chức.

Công an xã Ngọc Lâm xác định chủ nhân của tài khoản trên là N.Q.T. (SN 1993), trú tại thôn An Lộng 2, xã Ngọc Lâm, tỉnh Hưng Yên. Công an đã mời công dân đến trụ sở làm việc.

Quá trình làm việc, công dân N.Q.T. cho biết, do nhận thức của bản thân còn hạn chế, suy nghĩ nông cạn nên đã dùng tài khoản cá nhân để bình luận nội dung tiêu cực, sai sự thật trên Facebook.

Công an xã Ngọc Lâm xác định hành động của T. không có động cơ, mục đích chính trị, vi phạm lần đầu, hành vi chưa gây hậu quả nghiêm trọng nên đã giáo dục, tuyên truyền vận động công dân gỡ hoàn toàn nội dung bình luận trên, đồng thời viết cam kết không tái phạm.