Xử lý người đàn ông ở Hưng Yên chia sẻ video sai sự thật trên mạng xã hội

Ngày 25/8, Công an Hưng Yên cho biết, mới đây Công an xã Hồng Vũ xác định tài khoản “HoangtantbHoang” do ông H.T.T. (40 tuổi, trú tại xã Hồng Vũ, Hưng Yên) quản lý. Người này đã đăng video không đúng sự thật liên quan đến chủ nghĩa cộng sản.

Công an xã Hồng Vũ mời công dân lên trụ sở cơ quan làm việc (Ảnh: Công an cung cấp).

Làm việc với cơ quan chức năng, ông H.T.T. thừa nhận hành vi vi phạm, cho biết việc chia sẻ thông tin sai sự thật do thiếu hiểu biết và nhận thức hạn chế.

Xét thấy vi phạm lần đầu, nhân thân tốt, chưa gây hậu quả nghiêm trọng, Công an xã Hồng Vũ đã nhắc nhở, yêu cầu gỡ bỏ nội dung, viết cam kết không tái phạm.

Công an xã Hồng Vũ khẳng định sẽ tiếp tục tăng cường rà soát, xử lý nghiêm các trường hợp lợi dụng mạng xã hội phát tán thông tin giả mạo, xuyên tạc, gây ảnh hưởng an ninh trật tự.