Vụ hai anh em tử vong ở hai nơi: Bà nội khai sát hại các cháu

Theo Công an tỉnh Hưng Yên, sáng 31/8, tại thôn Nhạc Miếu, xã Như Quỳnh (Hưng Yên), lực lượng chức năng phát hiện thi thể cháu N.M.K. (8 tuổi, trú xã Yết Kiêu, Hải Phòng) trên sông.

Phòng trọ nơi xảy ra vụ việc (Ảnh: Đ.X.).

Điều tra ban đầu xác định tối 30/8, anh Nguyễn Văn Phương (SN 1990, trú xã Yết Kiêu) đưa hai con là cháu K. và cháu H. (12 tuổi) đến phòng trọ của bà nội các cháu là Mai Thị Vân (SN 1965) ở thôn Nhạc Miếu chơi.

Đến sáng 31/8, người dân thôn Nhạc Miếu phát hiện thi thể cháu K. trên sông. Sau khi kiểm tra phòng trọ của bà Vân, lực lượng chức năng phát hiện thêm thi thể cháu H.. Ngoài ra tại đây có bà Vân trong tình trạng bị thương.

Quá trình làm việc với công an, bà Vân khai do mâu thuẫn gia đình nên đã sát hại hai cháu nội rồi tự tử nhưng bất thành.

Bà Vân được lực lượng chức năng đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Phố Nối (Hưng Yên).

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã khởi tố vụ án Giết người và tiếp tục làm rõ vụ án đang gây rúng động dư luận địa phương này.