Số tiền bí ẩn Phạm Văn Tam chi cho Giám đốc Công ty Sa Huỳnh

Viện KSND TPHCM vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can Phạm Văn Tam (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Asanzo) về tội Buôn lậu và Trốn thuế. Trong vụ án này, ông Tam bị cáo buộc có hành vi trốn thuế hơn 15,7 tỷ đồng và buôn lậu một lô hàng trị giá 414 triệu đồng.

Liên quan đến vụ án buôn lậu lô hàng lò nướng thủy tinh của Công ty Sa Huỳnh, ông Trương Ngọc Liêm (Giám đốc Công ty Sa Huỳnh) khai doanh nghiệp này thực chất Phạm Văn Tam làm chủ.

Ông Phạm Văn Tam trước khi bị khởi tố (Ảnh: Đại Việt).

Theo ông Liêm, mục đích lập Công ty Sa Huỳnh là để nhập lô hàng lò nướng thủy tinh cho Công ty Asanzo.

Ông Trương Ngọc Liêm cho biết, khi cơ quan công an vào cuộc điều tra, bị can Tam đã chỉ đạo ông lánh đi để tránh bị phát hiện và chu cấp 30 triệu đồng mỗi tháng thông qua tài khoản của bà Ngô Thị Hiền (vợ ông Liêm).

Đối với lời khai này, cơ quan chức năng đã thu thập nhiều tài liệu, như: sao kê tài khoản, trích xuất dữ liệu, lấy lời khai của người liên quan.

Trong đó, kết quả sao kê tài khoản của bà Ngô Thị Hiền thể hiện từ tháng 7/2019 đến tháng 5/2020, tài khoản này nhận 360 triệu đồng từ các nhân viên của Công ty Asanzo chuyển vào.

Bên cạnh lời khai của ông Liêm, cơ quan chức năng cũng phát hiện một số nội dung trao đổi giữa bị can Tam và ông Liêm có liên quan đến việc sự việc trên.

Ngoài ra, cơ quan chức năng còn thu thập được bút tích đề ngày 19/8/2021 do Liêm viết với nội dung cam kết từ ngày 11/7/2018 đến ngày 6/11/2018, Công ty Sa Huỳnh không liên quan đến Công ty Asanzo.

Bà Nguyễn Thị Hiền (vợ cũ của bị can Tam, nguyên thủ quỹ của Công ty Asanzo) khai, theo chỉ đạo của Tam, hàng tháng, bà Hiền đưa 20-30 triệu đồng cho nhân viên Asanzo để nộp vào tài khoản do ông Tam cung cấp. Bà Hiền không biết mục đích chuyển tiền và cũng không quen biết ai tên Ngô Thị Hiền.

Một nhân viên Công ty Asanzo khai, bị can Tam yêu cầu ông Liêm đi du lịch một thời gian để né tránh cơ quan công an, đợi công ty xử lý ổn thỏa rồi quay về. Công ty Asanzo chịu mọi chi phí cho Liêm trong khi trốn tránh cơ quan chức năng.

Quá trình điều tra, bị can Tam khai khi xảy ra sự việc ở Công ty Sa Huỳnh, ông có liên lạc với ông Liêm để hỏi thông tin do sợ ảnh hưởng đến hoạt động của doanh nghiệp. Tuy nhiên, bị can Tam phủ nhận bản thân là chủ của Công ty Sa Huỳnh, không xúi giục Liêm bỏ trốn để né tránh cơ quan công an.

Đối với việc chuyển tiền cho ông Liêm, bị can Tam khai đầu năm 2018, Ngô Thị Hiền xin vào làm việc tại xưởng sản xuất của Công ty Asanzo ở quận Bình Tân cũ. Bà Hiền làm nhân viên bán thời gian khoảng 2 tháng thì nghỉ, chuyển sang mở tiệm cắt tóc.

Ông Tam khai do Hiền là nhân viên cũ, gặp khó khăn nên ông đã hỗ trợ tiền hàng tháng cho Hiền. Việc hỗ trợ này không liên quan đến ông Liêm và Công ty Sa Huỳnh.

Đối với hành vi của một số người liên quan đến ông Phạm Văn Tam, do hết thời hạn điều tra, nhưng chưa có kết quả tương trợ tư pháp, Công an TPHCM quyết định tách hành vi, tài liệu để tiếp tục điều tra, xử lý sau.