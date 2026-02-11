Ngụy trang ma túy trong hộp thức ăn thú cưng để giao dịch liên tỉnh, TPHCM

Ngày 11/2, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý (PC04, Công an TPHCM) cho biết, đã triệt phá đường dây ma tuý liên tỉnh, khởi tố, bắt tạm giam 8 đối tượng về tội Mua bán, tàng trữ và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Các đối tượng bị khởi tố, bắt tạm giam (Ảnh: Công an cung cấp).

Trước đó, khoảng 15h ngày 21/1, Tổ công tác thuộc Đội 2, PC04, phối hợp với Công an phường An Lạc bắt quả tang Bùi Trí Đức (SN 1987, ngụ tỉnh An Giang) vận chuyển hơn 50gram ma túy. Bước đầu, Đức khai được Huỳnh Tấn Lộc (SN 2000, ngụ xã Tân Nhựt) chỉ đạo mang số ma túy trên đi giao cho khách.

Lộc nhanh chóng bị PC04 bắt khẩn cấp. Khám xét nơi ở của 2 đối tượng, lực lượng chức năng thu giữ 3,8kg ma túy các loại cùng nhiều gói nylon chứa viên nén, các loại chất bột nghi chất cấm. Mở rộng điều tra, công an bắt thêm 6 đối tượng liên quan.

Theo PC04, ma túy được các đối tượng cất giấu tại bãi đất trống, sau đó phân chia, ngụy trang trong hộp giấy chứa thức ăn thú cưng để vận chuyển đi tiêu thụ tại nhiều tỉnh, thành nhằm qua mặt lực lượng chức năng.